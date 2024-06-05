الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. ضربة حرفيش تهز كيان الاحتلال وتعطل مسيرة الأعلام في القدس

بوابة الوفد الإلكترونية

تعتبر ضربة حرفيش التي نفذها حزب الله اليوم الاربعاء، أقوى هجوم حتى الآن، بعد التهديدات التي صرح بها نتنياهو حول استعداده لتنفيذ عمل عسكري في لبنان.

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وضرب حزب الله بلدة حرفيش التي يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفا عدة مناطق ومنازل، أسفر عنها الكثير من القتلى والمصابين .

 

وقال مدير الإسعاف الإسرائيلي في لقاء على القناة 12 العبرية: مكان قصف حرفيش معقّد وعمليات الإنقاذ لا تسير بسلاسة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه وفقاً للتقارير الواردة من الميدان هناك أكثر من قتيلين في حادثة "حرفيش".

 

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية: أن بن غفير يغادر مسيرة الأعلام بالقدس ويتوجه لجلسة عاجلة لتقييم الأوضاع الأمنية في الشمال، بعد ضرب حرفيش،  وأعلن عن مؤتمر صحافي بعد ربع ساعة في باب العامود حول الأوضاع على الجبهة اللبنانية

 

 

 

 

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