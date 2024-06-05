عاجل
مباحثات أمنية بين وزيرا الداخلية المصري والبريطاني.. الهجرة غير الشرعية على الطاولة مسيرة الأعلام تملأ شوارع القدس القديمة وأعداد المستوطنين في تزايد
الأربعاء 05 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تعلن أسماء ثلاثة جنود قتلتهم كتائب القسام

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اسماء، الجنود الثلاثة الذين قتلوا على ايدي مجاهدي كتائب القسام مساء أمس وهم:  

الرقيب يديديا عزوجي 21 عاماً من بلدة رابفا، مقاتل في الكتيبة 101 لواء مظليين. 

الرقيب إيليا هليل 20 عاماً من تل صهيون، مقاتل في كتيبة نحشون (90) لواء كفار. 

الرقيب دييغو شفيشا هرساج 20 عاماً من تل أبيب، مقاتل في فوج نحشون (90)، لواء كفار.

ونشرت القسام صور للجنود المقتولين:

 

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 10 عسكريين فى المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 24 ساعة، كاشفا عن إصابة 3730 ضابطا وجنديا منذ بداية العدوان على غزة 1889 منهم خلال العملية البرية.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا بمقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب فى غزة وإصابة 570 آخرين بجروح خطيرة.

مواد متعلقة

مسيرة الأعلام تملأ شوارع القدس القديمة وأعداد المستوطنين في تزايد

حزب الله يطلق 12 صاروخ تجاه الجولان المحتل

حزب الله يشن هجوما على أماكن تموضع جنود الاحتلال في موقع البغدادي

عاجل.. حزب الله يدمر منصة القبة الحديدية بصاروخ موجه في ثكنة راموت

وزير الري: تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان وتدريب الكوادر الفنية بدولة جنوب السودان

وزير الري يلتقى رئيس لجنة الرى بغرفة الصناعة الفرنسية

كمين قسامي يفتك بقوة إسرائيلية في مخيم جباليا وحي صبرة

عاجل.. خلل يصيب نظام الاتصالات في كريات شمونة بسبب صواريخ حزب الله
الجريدة الورقية