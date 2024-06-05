تويوتا تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة بسبب عطل محتمل في المحرك

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) يوم الثلاثاء إن شركة تويوتا ستستدعي أكثر من 100 ألف سيارة دفع رباعي وشاحنة صغيرة في الولايات المتحدة بسبب وجود حطام في المحرك مما قد يؤدي إلى توقفها.

شركة تويوتا

ويشمل الاستدعاء بعض شاحنات بيك آب تويوتا تندرا وسيارات الدفع الرباعي لكزس LX600 المجهزة بمحرك V35A سداسي الأسطوانات من إنتاج شركة صناعة السيارات اليابانية.

وقالت NHTSA إن الحطام الناتج عن عملية التصنيع قد يلوث المحرك ويتسبب في فشل المحامل الرئيسية، مما قد يؤدي إلى توقف المحرك وفقدان قوة المحرك.

المحامل، هي ما تعرف بشكل دارج باسم "رولمان البلي"، والمسؤولة عن تسهيل الحركة بين جزأين أو أكثر داخل المحرك.

يأتي ذلك، بعد أحدث فضيحة لشركات السيارات اليابانية، والتي كان من بينها تويوتا، ما اضطر الشركة إلى وقف عمليات التصنيع لبعض الطرازات، ودفعها لتنظيم مؤتمر اعتذار.

اتسعت فضيحة اختبارات السلامة في شركات صناعة السيارات اليابانية، حيث أوقفت كل من تويوتا موتور ومازدا شحنات بعض المركبات بعد أن وجدت وزارة النقل اليابانية مخالفات في طلبات التصديق على نماذج معينة.

وقالت الوزارة إنه تم العثور على المخالفات أيضاً في الطلبات المقدمة من هوندا وسوزوكي وياماها موتور. وتبين أن شركات صناعة السيارات قد قدمت بيانات اختبار سلامة غير صحيحة أو تم التلاعب بها عندما تقدمت بطلب للحصول على شهادة المركبات.

وأمرت الوزارة شركة تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث عدد المركبات المباعة، ومازدا وياماها، بتعليق شحنات بعض المركبات.

وجاء الكشف الأخير بعد أن طلبت الوزارة من شركات صناعة السيارات في يناير التحقيق في طلبات الاعتماد في أعقاب فضيحة اختبار السلامة في وحدة السيارات المدمجة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا والتي ظهرت العام الماضي.

ومن المرجح أيضاً أن تزيد تطورات يوم الاثنين من التركيز على الاجتماع العام السنوي لشركة تويوتا في وقت لاحق من هذا الشهر. وأوصت شركتا استشارات مؤثرتين، "إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز"، و"غلاس لويس"، المساهمين بالتصويت ضد إعادة انتخاب أكيو تويودا كرئيس في الاجتماع.

شركة تويوتا

شركة تويوتا

وفي تقرير للمساهمين، أشارت "إنستيتيوشنال شير هولدر" إلى "موجة من المخالفات في الشهادات" في مجموعة تويوتا.

وقال تويودا، حفيد مؤسس شركة صناعة السيارات، للصحافيين يوم الاثنين: "باعتباري الشخص المسؤول عن مجموعة تويوتا، أود أن أعتذر بشدة لعملائنا، ولعشاق السيارات، وجميع أصحاب المصلحة عن ذلك".

وقال إن السيارات لم تمر بعملية إصدار الشهادات الصحيحة قبل بيعها. وقالت تويوتا إنها أوقفت مؤقتا شحنات ومبيعات 3 طرازات من السيارات المصنوعة في اليابان.

أثبتت الفضائح التي شهدتها شركات صناعة السيارات أنها نقطة حساسة بالنسبة للحكومة اليابانية، التي نالت الثناء من المستثمرين والمديرين التنفيذيين لإصلاحاتها في الشركات. ووصف المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي سوء السلوك بأنه "مؤسف".