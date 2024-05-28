صادرات السيارات الكهربائية الصينية تغزو البرازيل وسط تصاعد التوترات مع أوروبا

تجاوزت البرازيل بلجيكا كأكبر وجهة تصدير للسيارات الكهربائية والهجينة فى الصين ، وسط تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وبكين.

السيارات الكهربائية فى الصين

ويُعزى هذا التحول في ديناميكيات السوق إلى زيادة مبيعات شركات صناعة السيارات فى الصين في الأسواق غير الأوروبية، لا سيما مع تحقيق الاتحاد الأوروبي في انتهاكات محتملة لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية.

وارتفعت الصادرات إلى البرازيل من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة فى الصين إلى أكثر من 40 ألف مركبة في أبريل، ما يمثل زيادة بمقدار بلغ 13 ضعفا عن العام السابق، ويجعل البرازيل في الصدارة للشهر الثاني على التوالي، حسب جمعية سيارات الركاب الصينية CPCA.

الصين تبيع سندات في مايو بنحو 109 مليارات دولار لتعزيز إنفاقها

الصين

بلغت إصدارات الصين من السندات الحكومية المحلية في مايو أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، في علامة على تكثيف جهود السلطات للتحفيز المالي.

وسجلت مبيعات الديون المحلية منذ بداية الشهر الجاري 109 مليارات دولار، وفقا لبيانات "بلومبرغ".

ويُظهر الارتفاع في إصدار الديون المحلية، بالإضافة إلى بيع السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل، تصميم بكين على إضافة المزيد من الزخم إلى الاقتصاد.

ويُنظر إلى الإنفاق المالي على أنه أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف النمو الطموح البالغ نحو 5% هذا العام، وانعكس ذلك مؤخراً في تكليف بكين السلطات المحلية بشراء المنازل غير المبيعة مع تزايد قلق الحكومة بشأن تأثير هذا القطاع على الأداء الاقتصادي.

ويعاني الاقتصاد فى الصين سلسلة أزمات، أبرزها التذبذب في قطاع العقارات وارتفاع نسبة بطالة الشباب.

وحددت بكين مستوى يناهز 5% للنمو الاقتصادي هذا العام، إلا أن المسؤولين الصينيين أقروا بأن تحقيق هذه النسبة لن يكون سهلاً، بحسب موقع الأسواق العربية.

وكان مسؤولون صينيون ألمحوا خلال الأشهر الماضية إلى بيع سندات. وأكد رئيس الوزراء لي تشيانغ في مارس/ آذار أن هذا الإجراء سيخصص لدعم مشاريع كبيرة ذات أهمية استراتيجية.

ولم تصدر الصين سندات مماثلة سوى بشكل نادر وفي مواجهة صعوبات اقتصادية كبيرة، مثل مطلع العام 2020 للتعامل مع آثار الجائحة.