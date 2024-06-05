اللعب مع العيال.. طرح البوستر الرسمي قبل عرضه فى السينمات

كشف صناع فيلم اللعب مع العيال عن البوستر الرسمي للعمل، الذي من المقرر طرحه في دور العرض يوم 12 يونيو الجارى، بموسم أفلام عيد الأضحى، من بطولة النجم محمد إمام، وإخراج شريف عرفة.

حيث تصدر البوستر كلا من محمد إمام وباسم سمرة وبيومى فؤاد وأسماء جلالن وويزو، ومصطفى غريب.

طرح صناع فيلم "اللعب مع العيال" بطولة النجم محمد إمام، الإعلان الرسمي للعمل الذي سينافس فى موسم عيد الأضحى المقبل، وسيطر الأكشن والكوميديا على التريلر خاصة فى المشاهد التى تجمع محمد إمام مع النجم باسم سمرة.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

اللعب مع العيال

أبطال الفيلم

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

وكانت إنتهت أسرة فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام وباسم سمرة من تصوير العمل بشكل رسمي، ومن والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى، بموسم عيد الأضحى المقبل.

"اللعب مع العيال" التعاون الأول بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة



فيلم"اللعب مع العيال" هو التعاون الأول الذي يجمع بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة النجاحات التي حققها عرفة مع الزعيم عادل إمام والتي بدأت عام 1991 بفيلم" اللعب مع الكبار".

وكان نجح مسلسل كوبرا بطولة النجم محمد عادل إمام ، فى تصدر قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد الإلكترونية .

أبطال المسلسل

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

وكان جمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

واحتفل الفنان محمد إمام مؤخرًا بإيرادات فيلم “أبو نسب” والتي وصلت إلى 30 مليون جنيه في مصر.

حيث كتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “الحمد لله.. أبو نسب 30 مليون إيرادات في مصر”.

قصة أبو نسب

أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم ومشكلات تواجه الشباب، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، حيث يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أن والدها شخصا خطيرا، يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.

أبطال أبو نسب

وفيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.