تكريم 100 من قطاع التمريض بمستشفيات جامعة قناة السويس

شهدت مستشفيات جامعة قناة السويس، تنظيم احتفالية اليوم العالمي للتمريض مايو 2024 بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمستشفى الجامعي.

جاء الحفل - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية

نظم الحفل - إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات جامعة قناة السويس.

وأرسل الدكتور ناصر مندور رسالة اعتزاز وتقدير لأطقم التمريض بمستشفيات جامعة قناة السويس، مؤكداً أنهم ملائكة الرحمة وخط المواجهة الامامي وأول من يستقبل المريض ويتعامل معه، لآفتا إلى أن التمريض هو ركيزة أساسية في المنظومة الصحية من أجل تطويرها والارتقاء بها، وتكريمهم في اليوم العالمي للتمريض؛ يأتى تقديرا لإسهاماتهم ومجهوداتهم بالمنظومة الصحية، مشيداً بالجهود المضنية التي يبذلها قطاع التمريض، مقدما الشكر لكل من شارك في الاحتفال بتكريم المتميزين من الممرضات والممرضين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة مدير التمريض بالمستشفيات الجامعية التي أعربت خلالها عن سعادتها بإقامة هذه الاحتفالية لما لها من أثر طيب في نفوس أطقم التمريض خط الدفاع الأول بالمستشفيات.

ومن جانبه - أشار الدكتور أحمد السقا إلى أن مهنة التمريض تُعد من المهن السامية التي قدم خلالها العديد أرواحهم للحفاظ على المرضى بالمستشفيات خاصة خلال جائحة كورونا.

واستهل الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية كلمته بنقل تحيات رئيس الجامعة للطاقم الطبي والتمريض بمستشفيات جامعة قناة السويس ، واصفاً الممرضات والممرضين بأنهم شركاء النجاح داخل المنظومة الصحية ؛ لتميز في تقديم الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية والمستشفيات، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتمريض وتكريم أطقم التمريض بمستشفى جامعة قناة السويس تأتي حرصا على جهودهم و عطائهم المستمر؛ لذا تم تكريم 100 ممرض وممرضة وتقديم شهادات التقدير لهم لتفانيهم في أداء واجبهم.

وأكدت مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن قطاع التمريض يساهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتعزيز مستوى الأداء، لافته إلى أن كافة القيادات بالجامعة ومستشفياتها حريصة على تكريم المتميزين من أطقم التمريض الذين يسعون إلى التخفيف عن المرضى والوقوف بجوارهم.

وخلال الحفل - قدمت إدارة المستشفيات الجامعية درع التكريم للسيدة سحر عبدالوارث مدير هيئة التمريض بمستشفيات جامعة قناة السويس.

شهد الحفل - السيدة هيام النسر نقيب تمريض الإسماعيلية والتي أعربت عن سعادتها بمشاركة قطاع التمريض بالمستشفيات الجامعية الاحتفالية الكبرى التي تنظمها بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، مقدمه الشكر والتقدير لإدارة المستشفيات الجامعية على الدعوة الكريمة والدعم الكبير المقدم لقطاع التمريض بالمستشفيات الجامعية.

كما حرصت إدارة المستشفيات الجامعية على تقديم درع التكريم للسيدة هيام النسر لدعمها المتواصل لتمريض المستشفيات الجامعية.

ومن جانبها قدمت السيدة هيام النسر درع التكريم للسيدة سحر عبدالوارث مدير هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية تقديرا لجهودها الكبيرة المقدمة لقطاع التمريض

وتخللت فقرات الحفل عرض فيديو لقطاع التمريض يجمع اللحظات الرائعة التي يشاركونها مع زملائهم وتقديم الخدمة العلاجية للمرضى، كما شمل الفيديو تقديم لمسة وفاء لشهداء الجيش الأبيض من قطاع التمريض تقديرا وتكريماً لهم ولأسرهم.

وشملت فقرات الحفل تواشيح دينية قدمها الأستاذ مصطفى أبو الفتوح منسق جوده بالمستشفى الجامعي.