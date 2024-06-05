ضبط سيدة تمحتن بدلًا من بنت خالتها بسبب الولادة بتجارة بنى سويف

تمكن مراقبو امتحانات كلية التجارة بجامعة بني سويف، من ضبط سيدة حاصلة على كلية تربية رياضية تؤدي امتحان مادة نظم المعلومات بدلا عن بنت خالتها التي غابت عن الامتحان بسبب إجراء عملية ولادة.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في تصريحات صحفية إنه أثناء مراقبة الامتحان من قبل معيد وملاحظة على طلاب مادة النظم والمعلومات بكلية التجارة وبعد تسليم ورقه الإجابة والأسئلة الخاصة بمادة نظم المعلومات شعبة اللغة الإنجليزية وأثناء مراجعة إثبات شخصية كل طالب تبين أن في اللجنة رقم 19 قطاع ج وجود سيدة تؤدي الامتحان، وعندما تم سؤالها عن إثبات شخصيتها ارتبكت لعدم وجود إثبات شخصية معها، وبسؤال زملائها لم يستدلوا عليها وأكدوا عدم معرفتهم بهذه الطالبة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعيد والملاحظة استدعيا شؤون الطلبة للاستفسار عن اسم الطالبة، وتبين أن اسمها «س.أ.م» تبين أن صورة الطالبة التي تم طباعتها من شؤون الطالبة ليست الفتاة الموجودة داخل اللجنة، وأشار رئيس الجامعة أن ملاحظي اللجنة عندما سألوا الفتاة أكدت أنها ليست الطالبة وأنها ابنة خالتها وأنها خريجة كلية التربية الرياضية منذ 5 سنوات، وأن الطالبة الأصلية موجودة في القاهرة لإجراء عملية ولادة.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أن الملاحظين بعد استدعائهم أمن كلية التجارة تبين أن داخل متعلقات الخريجة التي انتحلت صفة طالبة وأدت مادة نظم المعلومات بدلا منها تدعى «س.ه.أ.ط» وتقيم في الحى الأول وحاصلة على بكالوريوس تربية رياضية وتم تحرير محضر إداري بالواقعة واستدعاء قسم الشرطة وتسليم الفتاة وابلاغ النيابة العامة.