غدًا .. المنتخب الوطني يستضيف بوركينا فاسو بثالث جولات تصفيات المونديال

في تمام العاشرة من مساء غد الخميس ، يستضيف المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.



وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون.



ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب الخميس المقبل كما يلي :

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون 1 نقطة

5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة

6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.



ومن المنتظر أن تخوض كتيبة الفراعنة لقاء الغد بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - بيكهام

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.