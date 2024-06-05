ضبط 1700 عبوة آيس كريم منتهي الصلاحية قبل بيعه بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وكانت مديرية التموين قد نفذت العديد من الحملات الرقابية بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز للتأكد من انضباط سير العمل.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط 111 علبة سجائر لبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية بالفيوم

وقامت الحملات التموينية بالمرور على المخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية والمستودعات التموينية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، وضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط ضبط عدد 1700 عبوة آيس كريم منتهي الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق بناحية مركز الفيوم، بالإضافة إلى ضبط عدد 111 علبة سجائر لقيام التاجر ببيعها بأزيد من الأسعار الرسمية، كما تم تحرير عدد 18 محضر ضد المخابز شملت نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفات بعدد من الأنشطة التموينية، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المحال التجارية والمخابز المخالفة بدائرة الإدارة التموينية.



وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار.