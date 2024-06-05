ابن عضو بالكونغرس الأمريكي يقوم بحركات مضحكة خلال كلمة والده عن ترامب

أحضر عضو الكونغرس في ولاية تينيسي الأمريكية، جون روز، ابنه إلى قاعة مجلس النواب، حيث تحدث ضد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقام الابن بحركات مضحكة بوجهه.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا لابن عضو الكونغرس الأمريكي، وهو يقوم بحركات مضحكة بوجهه خلف والده، أثناء حديثه عن دونالد ترامب.

ومن الواضح أن الطفل يبدو غير مهتم لمواضيعهم، فملّ وبدأ يقوم بحركات، ما جعله يخطف الأنظار عن موضوعات المجلس.

رد فعل غاضب

ولم يبد عضو الكونغرس، أي رد فعل غاضب أو انزعاج من تصرف ابنه أمام الكاميرا بل أعاد نشر الفيديو وأرفقه بتعليق طريف.

ونشر روز لاحقًا الفيديو على منصة "إكس"، معلقًا: "هذا ما حصلت عليه عندما أخبرت ابني جاي أن يبتسم أمام الكاميرا لأخيه الصغير".

وبحسب موقع "The Hill" الأمريكي، فإن الطفل يحضر مع والده إلى مقر الكونغرس طيلة الأسبوع، من أجل منح أمه القليل من الراحة، كونها تعمل بدوام كامل وترعى في المنزل ابنها سام البالغ من العمر 3 سنوات.

ترامب يطلب رفع حظر النشر المفروض عليه في محاكمته الجنائية

طلب دونالد ترامب رفع أمر حظر النشر المفروض عليه في محاكمته الجنائية في نيويورك التي شهدت تحوله إلى أول رئيس أميركي سابق مدان، وفقا لوثائق قضائية نُشرت الثلاثاء.

وفرض القاضي خوان ميرتشان أمرا محدودا بحظر النشر على ترامب قبل بدء المحاكمة، ما منع الرئيس السابق من التعليق علنا على المحلفين والشهود والمدعين العامين وموظفي المحكمة، ثم وسّعه لاحقا ليشمل عائلتي القاضي والمدعي العام

وغُرِّم ترامب 10 آلاف دولار من قبل محكمة مانهاتن لخرقه الأمر في 10 مناسبات، ووصل الأمر إلى تعريض نفسه للسجن بعد انتهاكه أمر حظر النشر علنا.

محاكمة ترامب

وقبل فرض حظر النشر على محاكمة ترامب، هاجم الرئيس السابق الشهود المحتملين والمدعين العامين عبر منشورات على منصة "تروث سوشال" الخاصة به.

والأسبوع الماضي توصل المحلفون إلى أن ترامب مذنب بقضية تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية في المراحل الأخيرة من حملته الرئاسية عام 2016، وسيصدر الحكم بحقه في 11 يوليو.



وطلب تود بلانش محامي ترامب في رسالة تقدم بها إلى القاضي ميرتشان الاثنين "إنهاء أمر حظر النشر الذي يقيّد تصريحات الرئيس ترامب خارج نطاق القضاء".



وقال بلانش "الآن بعد انتهاء المحاكمة، فإن المخاوف التي عبّرت عنها الحكومة والمحكمة لا تبرر استمرار القيود على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للرئيس ترامب الذي يظل المرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".



واستشهد بلانش بتعليقات أدلى بها الرئيس جو بايدن منافس ترامب بعد الحكم كسبب لرفع أمر حظر النشر.



وانتقد بايدن منافسه ترامب الإثنين ووصفه بأنه "مجرم مدان" يسعى للوصول إلى البيت الأبيض في نوفمبر في سابقة أدخلت الانتخابات الرئاسية "منطقة مجهولة".