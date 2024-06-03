ترامب يعد البطل الروسي محمدوف بوقف حرب غزة.. فيديو

قال دونالد ترامب المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، إنه سيوقف الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء مع بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف.

وفي مقطع فيديو، ظهر ترامب مع نور محدوف الذي طلب من الرئيس الأميركي السابق العمل على وقف حرب غزة، ليرد ترامب بالقول "سوف نوقف ذلك.. سأوقف الحرب".

President Donald Trump tells Russia's Hall of Fame UFC Champion Khabib Nurmagomedov he will stop the war in Palestine if elected in 2024.



Khabib thinks since Trump is pro-Putin so he may do it.. pic.twitter.com/DmTnOteSx7 — Avinash K S🇮🇳 (@AvinashKS14) June 3, 2024

وقال البطل الروسي حبيب نور محمدوف لترامب: "أعلم أنك ستوقف الحرب في فلسطين".

وجاء الحوار المتبادل بين ترامب ومحمدوف على هامش بطولة قتالية مساء السبت في مركز برودنشيال في نيوارك، بنيوجرسي، والتي شهدت ظهور ترامب بعد إدانته بـ 34 تهمة جنائية.

وفور دخول ترامب للقاعة، صفق له الجمهور بحرارة، حيث حضر النزال بين المصارعين، الأميركي داستن بوارييه، والروسي إسلام ماخاشيف، على بطولة UFC للوزن الخفيف.

وبعد نزال قوي تمكن المصارع الروسي، ماخاشيف، من الاحتفاظ بلقب أقوى مصارع في صنفه، حيث تغلب على خصمه الأميركي، داستن في نزال قوي مليء بالإثارة.

54 % من الناخبين يوافقون على حكم إدانة ترامب

أظهر أحد استطلاعات الرأي الأولى بعد إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضايا تزوير سجلات الأعمال، أن قطاعات كبيرة من المستقلين وبعض الجمهوريين يريدونه الانسحاب من الانتخابات، وأن غالبية الناخبين المسجلين يوافقون على قرار المحكمة.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي الإخباري، اليوم السبت، أن استطلاع مركز "مورنينج كونسالت" الذي أجري الجمعة، يقدم ملامح أولى حول كيفية تفاعل الناخبين مع الوضع غير المسبوق في الولايات المتحدة، والمتمثل في إدانة رئيس أمريكي سابق ومرشح مستقبلي للرئاسة في الوقت نفسه.



وأفاد الاستطلاع بأن 54% من إجمالي الناخبين المسجلين يوافقون "بشدة" أو "إلى حد ما" على حكم الإدانة، مقابل 34% من الناخبين لا يوافقون عليه "بشدة أو إلى حد ما".



وأوضح الاستطلاع أيضا أن 49% من المستقلين و15% من الجمهوريين يرون أنه على ترامب إنهاء حملته الانتخابية بسبب الإدانة.

وفيما يخص المقارنة بين ترامب وبايدن، وجد الاستطلاع أن السباق متعادل فعليًا على المستوى الوطني في تنافس فردي بينهما مع تأييد بايدن بنسبة 45%، وترامب بنسبة 44%.



ورغم موافقة أغلب الناخبين مع حكم الإدانة، إلا أن الاستطلاع وجد أن كثير من الناخبين بنسبة 49 % يعتقدون أن ترامب يجب أن يخضع للمراقبة، فيما رأى 44% من الناخبين أنه يجب أن يتم حبسه في السجن، بينما قال 68% إن العقوبة ضد ترامب يجب أن تكون غرامة مالية.



وكشف الاستطلاع أيضًا عن عدم ثقة عميقة في نظام العدالة الجنائية، حيث قال 3 من كل 4 ناخبين جمهوريين إن الحكم جعلهم يشعرون بثقة أقل في النظام، ورأى 77% من ناخبي الحزب الجمهوري، وكذلك 43% من المستقلين، أن الإدانة كانت مدفوعة بدافع إلحاق الضرر بمسيرة ترامب السياسية.