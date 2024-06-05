لـ 47 درجة.. درجات الحرارة تصل لذروتها غدًا والأرصاد تحذر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة غدًا الخميس على كافة الانحاء، متوقعة بأن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية؛ من المتوقع أن غدًا يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

بالإضافة إلى ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدًا الخميس:

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 27

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21

سوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 28

قنا العظمى 45 درجة والصغرى 28

أسوان العظمى 47 درجة والصغرى 30