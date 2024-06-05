جريمة قتل وخيانة في 15 حلقة.. انطلاق تصوير "أزمة ثقة" لـ هاني عادل ونجلاء بدر

احتفل أبطال مسلسل "أزمة ثقة" بانطلاق أول أسبوع تصوير حلقاته رسميا بحضور جميع أبطاله في أحد ستوديوهات منطقة الشيخ زايد.

نجلاء بدر

ويجمع المسلسل في بطولته هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد ومن إنتاج رشا عصفور "توجيزر" وإبراهيم الصاوي "جولدن ميديا".

منة فضالي

وتدور أحدث "أزمة ثقة" في فلك تشويقي وإثارة حول جريمة قتل يتنازع الأبطال على الفرار منها، ويقدم للمشاهد جرعة "ساسبينس" مكثفة خلال صدمات غير متوقعة ودراما متسارعة ومركزة في 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال العام الجاري.

أزمة ثقة

شخصية هاني عادل

كشف هاني عادل، أنه يجسد دور شخصية المحامي رمزي، الذي يعمل في الشئون القانونية لشركة مقاولات كبيرة، ويدخل في شباك عنبكوتية من الصراعات والتقلبات والشك التي يحاول التخلص منها، وسيظهر خلاله بدور استثنائي لم يعتده الجمهور من قبل، مؤكدا حماسه للعمل مع نجلاء بدر والمخرج وائل فهمي عبد الحميد لأول مرة، مشيرا إلى أن "أزمة ثقة" يعبر بشكل واضح جدا على فكرة المسلسل وصراعات الخيانة والثقة طول أحداثه المتسارعة.

نجلاء بدر وهاني عادل

وعبرت نجلاء بدر، عن حماسها للعمل نظرا لكونه فكرة جديدة ومشوقة وغير مألوفة حد وصفها، وتدور أحداثه في إطار صراع عائلي خاص جدا وملئ بالمفاجآت والتقلبات الدرامية غير المتوقعة، مضيفة، أنها متشوقة للعمل مع المخرج وائل فهمي عبد الحميد في أول عمل يجمعهما سويا.

أزمة ثقة



في حين كشفت المنتجة رشا عصفور سر تغيير اسم المسلسل من "سم العقرب" إلى اسمه الحالي "أزمة ثقة"، قائلة أن مسلسل أزمة ثقة تمت كتابته منذ قرابة سنتين وبدأ العمل عليه قبل موسم رمضان الذي شهد مسلسل غادة عبد الرازق "صيد العقارب"، لذا قرر المخرج وصناع العمل تغيير اسمه كي لا يحدث أي تلابس بينهما رغم الاختلاف الكامل لقصتهما، ووقع الاختيار على أزمة ثقة وهو ما يعبر حقيقة على حكاية وصراع المسلسل.