جامعة المنصورة تفوز بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في الإبتكار

تسلم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في الريادة والإبتكار في إصدارها الأول.

وذلك خلال فعاليات حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت رعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية، والدكتور عيسى الأنصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد.

حيث تم تكريم جامعة المنصورة لحصولها جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ل "أفضل إنتاج علمي في الريادة والإبتكار" بإعلان فوز الفريق البحثى الممثل للجامعة برئاسة العالم الجليل والدكتور محمد أحمد غنيم رائد زراعة الكلى، ومؤسس مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وذلك عن إبحاث الفريق المتعلقة باستخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى السكر.

ومن جانبه قدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، التحية والتهنئة للدكتور محمد أحمد غنيم والفريق البحثى، على جهودهم البحثية القيمة والتى حققت إنجازًا علميًا غير مسبوق، يضاف إلى قائمة إنجازات جامعة المنصورة، ويسهم بقوة فى الإرتقاء بتصنيفها العلمى والبحثى بين جامعات العالم ومؤسساته البحثية.

وأشاد الدكتور شريف خاطر- بأهداف الجائزة فى تعزيز دور الجامعات في الإنتاج العلمي والتشارك في البحوث، وأحياء روح التنافس العلمي بين الجامعات، كما أكد على أن حصول جامعة المنصورة على الجائزة يعد تكريمًا رفيع المستوى يعزز ويؤكد على مكانة جامعة المنصورة العربية والإقليمية وفى ظل التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تُعد إحدى مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد على مستوى العالم، والتي أطلقت خلال مؤتمر اتحاد الجامعات العربية في دورته الـ53، و تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتهدف إلى تعزيز البحث العلمي، والبحوث التطبيقية، والارتقاء بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي، والتعاون بين الجامعات العربية في المجالات العلمية والأكاديمية لزيادة قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي، والتشجيع على النشر في المجلات العلمية وخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين .