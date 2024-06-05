الزحف نحو المملكة.. كبار مطوّري مصر يتوافدون على السعودية

أظهر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، عن تزايد حصة الشركات المصرية من تراخيص الاستثمار في الربع الأول من عام 2024، حيث استحوذت على 950 رخصة من أصل 3157، بنسبة 30%.

وعكس التقرير، الذي يبرز توسع الشركات المصرية في السوق السعودية، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تمثل الزيادة نسبة 148% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفيما شهد قطاع العقارات، أعلى نمو في تراخيص الشركات المصرية، حيث ارتفع بنسبة 253% على أساس سنوي، بحسب التقرير التي نشرته الوزارة السعودية على موقعها الإلكتروني.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرًا، وما تلاها من انخفاض قيمة العملة المحلية، تعد المملكة العربية السعودية وإفريقيا أبرز الأسواق المستهدفة الجديدة، حيث بدأت شركات المقاولات والعقارات الكبرى في مصر في التوسع بالأسواق الخارجية.

وتنفذ مجموعة "طلعت مصطفى"، في المملكة العربية السعودية، مشروع "بنان"، أكبر مشروع لمطور عقاري من خارج السعودية، وبصورة مماثلة، تسعي الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، ومجموعة حسن علام القابضة، وشركة كونكريت بلس، وشركة سامكريت، وشركة أوراسكوم للتنمية، وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة تطوير مصر.