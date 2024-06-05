عاجل
مباحثات أمنية بين وزيرا الداخلية المصري والبريطاني.. الهجرة غير الشرعية على الطاولة مسيرة الأعلام تملأ شوارع القدس القديمة وأعداد المستوطنين في تزايد
الأربعاء 05 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

الزحف نحو المملكة.. كبار مطوّري مصر يتوافدون على السعودية

السعودية
السعودية

أظهر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، عن تزايد حصة الشركات المصرية من تراخيص الاستثمار في الربع الأول من عام 2024،  حيث استحوذت على 950 رخصة من أصل 3157، بنسبة 30%.   

 

وعكس التقرير، الذي يبرز توسع الشركات المصرية في السوق السعودية، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تمثل الزيادة نسبة 148% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

 

وفيما شهد قطاع العقارات، أعلى نمو في تراخيص الشركات المصرية، حيث ارتفع بنسبة 253% على أساس سنوي، بحسب التقرير التي نشرته الوزارة السعودية على موقعها الإلكتروني.

 

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرًا، وما تلاها من انخفاض قيمة العملة المحلية، تعد المملكة العربية السعودية وإفريقيا أبرز الأسواق المستهدفة الجديدة، حيث بدأت شركات المقاولات والعقارات الكبرى في مصر في التوسع بالأسواق الخارجية.

 

وتنفذ مجموعة "طلعت مصطفى"، في المملكة العربية السعودية، مشروع "بنان"، أكبر مشروع لمطور عقاري من خارج السعودية، وبصورة مماثلة، تسعي الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، ومجموعة حسن علام القابضة، وشركة كونكريت بلس، وشركة سامكريت، وشركة أوراسكوم للتنمية، وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة تطوير مصر.

مواد متعلقة

نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان ومحطتي مياه الشرب بطيبة الجديدة

رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف ونائب محافظ الجيزة يتفقدان مشروعات بأبو النمرس

فرصة استثمارية.. تفاصيل حجز أراضى الإسكان بالصعيد

جولة مرورية لرئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات

تجارى وإداري وسكني.. جهاز مدينة العبور يطرح 3 قطع أراضي للتخصيص المباشر

النسخة الثامنة من "ثنك كوميرشال" تناقش ملامح القطاع العقارى

نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل بالشيخ زايد و6 أكتوبر

مساعد وزير الإسكان يتابع اللمسات الأخيرة للافتتاح التجريبي لحديقة الأزبكية بالقاهرة
الجريدة الورقية