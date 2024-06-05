أوقاف الفيوم تعقد برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بطامية 

نظمت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، وذلك بمسجد النصر التابع لإدارة أوقاف طامية.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بكافة القرى والمراكز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية محاضرا، والمهندس رجب أحمد نائب رئيس مركز ومدينة طامية، وفضيلة الشيخ فتحي عبد الفتاح جاد الرب مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد كبير من الأئمة والواعظات وذلك تحت عنوان "المشروعات القومية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة".

وفي كلمته أكد نائب رئيس مركز ومدينة طامية، على أهمية المشروعات القومية في مصر والتي يقع على عاتقها تنمية المجتمع باعتبار المشروعات القومية قاطرة التنمية،حيث إن أهم ما يميز المشروعات العملاقة هو شمولها واتساعها، وانتشارها في مختلف أرجاء الوطن.

وكيل أوقاف الفيوم: التنمية هي عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء

وأشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أن التنمية هي عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وهي إحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومي،فضلاً عن دورها في ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن، موضحا أن هناك اهتماما خاصا من الحكومة بالمشروعات الصغيرة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن فى أمس الحاجة، لذلك فالأنظار حالياً متجهة إلى قطاع الصناعة والتصدير والصناعات الصغيرة منها على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أهمية العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة من خلال إنشاء مجمعات صناعية جديدة على أحدث النظم التكنولوجية.

وأضاف وكيل أوقاف الفيوم، إن الدولة عملت على تعزيز الأداء الصناعي وتنفيذ المشروعات القومية الصناعية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة وهو ما يعد مكتسباً هاماً وخطوة هامة للحركة الصناعية في البلاد، لافتاً إلي التطورات النوعية في قطاع الصناعة المصرية، سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية وهي نتاج المشروعات القومية والتنموية.

وكانت فعاليات البناء الثقافي قد بدأت بعقد مقرأة الأئمة ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وفى ختام اللقاء قام الحضور من قيادات وأئمة أوقاف الفيوم بجولة تفقدية لعدد من مشروعات مركز طامية ومنها:صوامع القمح الرئيسية بمركز طامية.