وضع حجر أساس ل3 مدارس بمحافظة المنوفية

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظة المنوفية، مدرسة المستشار محمد التهامى الابتدائية بالدلاتون بشبين الكوم ( إنشاء جديد ) بتكلفة استثمارية تزيد عن 5 ملايين جنيه.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم، هناء عقيلة رئيس حى غرب، عواطف طاحون رئيس حى شرق شبين الكوم.

وقام محافظ المنوفية، بإزاةحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وتضم 7 فصول دراسية وفصل لذوى الهمم، وتفقد فناء المدرسة وعدد من الفصول الدراسية والمعامل ، مؤكدا حرص الدولة على الاهتمام والنهوض بالمنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

وقام محافظ المنوفية بوضع حجر أساس" مدرسة مصر المتكاملة للغات " بحى غرب شبين الكوم بعد استراحة مدير الأمن على مساحة 2490م2 ، وبتكلفة إجمالية تزيد عن 28 مليون جنيه ، وتضم 28 فصل دراسى تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوى ، ووضع حجر أساس المصرية اليابانية الجديدة بحى شرق شبين الكوم على مساحة 4600م2 بقيمة استثمارية تزيد عن 62 مليون جنيه بإجمالى 14 فصل دراسى بكافة المراحل التعليمية المختلفة ، وكذا وضع حجر أساس " مدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية لغات " على مساحة 2528م2 بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه بإجمالى 28 فصل دراسي، وذلك انطلاقا من حرص محافظ المنوفية على إحداث طفرة تعليمية كبرى بالمحافظة وتحسين جودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمى والتكنولوجى.

وأكد محافظ المنوفية، أن جملة الاستثمارات التى ضختها الدولة فى قطاع التعليم بالمحافظة بلغ 647 مليون جنيه خلال هذا العام الحالى شملت إنشاء 60 مدرسة " إنشاء جديد" وصيانة ورفع كفاءة عدد 33 مدرسة بنطاق المحافظة وسيتم افتتاح العديد من المشروعات التنموية التى تخدم أهالى المحافظة فى شتى القطاعات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية قد حققت الكثير من الإنجازات والتقدم فى ملف منظومة التعليم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم ومخرجاته كونه أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة والتى ترتكز على بناء الإنسان المصرى وهويته.