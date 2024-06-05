الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تزايد الرهان على خفض الفائدة الأمريكية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-6-2024، لتواكب المعنويات العالمية بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية عززت المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيخفض الفائدة وقبل قرار مهم بخصوص الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.5 بالمئة ليتعافى بعد خسائر تكبدها في الجلسة السابقة.

وأنهت وول ستريت معاملات، الثلاثاء، مرتفعة وتعافت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأميركية الجديدة تراجعت في أبريل، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل ويقوي المراهنات على خفض المركزي للفائدة. س، حيث من المتوقع أن يخفض تكاليف الإقراض 25 نقطة أساس من مستوى قياسي حاليا هو أربعة بالمئة.

وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية، وجاء في صدارتها قطاع التجزئة الذي ارتفع 1.7 بالمئة بعدما قفز سهم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا 4.7 بالمئة بفضل أرقام مبيعات أفضل من المتوقع في نتائج الربع الأول.

وجاء أداء المؤشر الإسباني إيبكس أفضل من بقية أسواق المنطقة وارتفع 0.76 بالمئة.

وتترقب الأسواق الآن بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو التي تصدر اليوم.

البورصة المصرية.. تراجع المؤشر الرئيسى بنسبة 1.3% بختام جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.789 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 26634 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 32563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 11496 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 5794 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 8422 نقطة.