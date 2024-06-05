أسعار النفط تتراجع اليوم وبرنت يسجل 77.38 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-6-2024، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 77.38 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.07 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة أمس الثلاثاء وقرابة3 دولار للبرميل الاثنين الماضي، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك+ خططا لزيادة الإمدادات بدءًا من أكتوبر الماضي على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.

وذكرت مصادر نقلا عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. وعادة ما يكون ارتفاع المخزونات علامة على تجاوز الإمدادات للطلب.

وأظهرت أرقام معهد النفط الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو الماضي ، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين أكثر من أربعة ملايين برميل، وهو ما يزيد كثيرا عن الزيادة البالغة مليوني برميل التي توقعها المحللون.

أعلنت البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء، أنه ابتداء من الخميس، سيجري العودة التدريجية لضخ إمدادت الغاز إلى مصانع الأسمدة.

وكانت شركات مصرية منها "سيدي كرير" و"موبكو" و"أبو قير" تقول إنها أغلقت مصانعها مؤقتا بسبب ضغوط مرتبطة بالاستهلاك على شبكة الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة القابضة المصرية الكويتية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إنها ستتوقف عن العمل لمدة 24 ساعة حتى يستقر الضغط في الشبكة، فيما لم تحدد شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات جدولا زمنيا للتوقف.

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، والذى اقتصر على يوم الثلاثاء فقط، مثلما كان مقرراً له.وأوضحت الوزارتان في بيان، الأربعاء، أن تخفيف الأحمال للساعات الإضافية جاء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.