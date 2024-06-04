تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية صباح اليوم

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر.

ويأتي ذلك مع قلق المستثمرين بشأن زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام وسط توقعات حذرة للطلب من المستهلكين الرئيسيين في الولايات المتحدة.

ووفق لوكالة “رويترز”..انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.63 بالمئة إلى 77.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0343 بتوقيت جرينتش، وأغلق خام برنت دون 80 دولارًا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير، بعد أن انخفض أكثر من 3% أمس الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا، أو 0.51%، إلى 73.71 دولارا، واستقر أيضًا بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الاثنين بعد انخفاضه بنسبة 3.6٪.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضاتهم لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.

فيما تباطأ نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في مايو، مع انخفاض الإنفاق على البناء بشكل غير متوقع للشهر الثاني في أبريل بسبب انخفاض النشاط غير السكن، وكلاهما يمكن أن يترجم إلى ضعف الطلب على النفط والوقود.

واتفقت مجموعة أوبك + للدول المنتجة للنفط على تمديد تخفيضاتها العميقة في الإنتاج حتى عام 2025.

وقد يؤدي المزيد من الضعف الاقتصادي إلى انخفاض أسعار النفط، مما قد يمهد الطريق لإعادة اختبار الحد الأدنى من نطاقه الذي دام شهرًا عند مستوى 72.00 دولارًا أمريكيًا.. بحسب “رويترز”.

وأثرت علامات ضعف نمو الطلب على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، مع التركيز على البيانات المتعلقة باستهلاك الوقود في الولايات المتحدة، وانخفض متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة 5.8 سنتا للغالون الواحد إلى 3.50 دولارا للغالون يوم الاثنين.. وفقا لبيانات GasBuddy.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات المخزون والمنتجات الموردة يوم الأربعاء، والذي يعتبر بمثابة وكيل للطلب، كمية البنزين التي تم استهلاكها في عطلة نهاية الأسبوع، وهي بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة.

ويقول بعض المحللين إن المخاوف بشأن محركات الاقتصاد الكلي هذه من أكبر مستهلك للنفط في العالم من المرجح أن تستمر في دفع الأسعار على المدى القريب.