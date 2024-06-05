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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المندوه: صفقات الزمالك لعبت دورًا بارزًا في الفوز بالكونفدرالية

تتويج الزمالك بالكونفدرالية
تتويج الزمالك بالكونفدرالية

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يساعد في توفير عدة موارد مالية للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

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وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن صفقات الزمالك لعبت دورًا بارزًا في التتويج بالكونفدرالية والقادم أفضل للفريق في كل البطولات المحلية والإفريقية ".

وتابع المندوه: " التتويج بالكونفدرالية سيجلب للزمالك موارد مالية عديدة وهو ما نعمل على توفيره في الفترة المقبلة بشكل قوي ".

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