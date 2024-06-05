تدشين محور مرورى جديد باستثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه في المنوفية

دشن محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محور مرورى جديد يربط مدخل شبين الكوم بحي شرق باستثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه، كشريان تنموي جديد يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة.

جاء ذلك في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ 118 بحضور محمد موسى نائب المحافظ، صلاح خطاب، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

ووضع محافظ المنوفية، حجر الأساس وتدشين بدء أعمال المحور الجديد وذلك بالمشاركة المجتمعية لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، مقدماً الشكر والتقدير لرجل الأعمال صلاح خطاب لجهوده المضنية في دعم جهود وخطط المحافظة في الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ أعمال تغطية المحور الجديد وفقاً للمعايير والمقاييس الفنية لجودة الأعمال

وأكد محافظ المنوفية، أنه سيتم البدء في تنفيذ أعمال تغطية المحور الجديد وفقاً للمعايير والمقاييس الفنية لجودة الأعمال بهدف إحداث سيولة مرورية وخدمة المترددين على العاصمة وتسهيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية ، موجهاً بإنشاء جزيرة على جانبي المحور وتركيب أعمدة ديكورية وإنارة حديثة لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً بالمنطقة ، ومؤكداً تقديم الدعم الكامل للمشروع وتذليل العقبات أولاً بأول للانتهاء منه وفق البرنامج الزمنى المقرر، لافتاً إلى حرصه التام على تبني خطط بناءة لإقامة العديد من المحاور المرورية الأخرى ورصف وتطوير الطرق الرئيسية والداخلية بشتى أرجاء المحافظة وتدعيم مشروعات البنية التحتية الهامة.

وأضاف محافظ المنوفية، أن محافظة المنوفية شهدت وبشكل ملحوظ تطورات وطفرة تنموية مستدامة بشتى القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أنه قد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها المحافظة خلال العام الحالي 2023/2024 بلغت ( 9 مليار جنيه ) لتطوير مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، شملت أعمال رصف طرق وتحسين البيئة والكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور ومشروعات صرف صحى ومحطات مياه الشرب وتعليم وأسواق ومواقف نموذجية ومحطات وسيطة وغيرها من المشروعات الهامة، وسيتم افتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تخدم أهالي المحافظة في شتى القطاعات.