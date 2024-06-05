100 منحة دراسية للطلاب المتفوقين بجامعة سمنود التكنولوجية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية احتفالية اطلاق بنك QNB ومؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، مرحلة جديدة من مراحل عمل مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين في استمرار تفوقهم بمنح 100 طالب متفوق من طلاب جامعة سمنود التكنولوجية مِنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، وممثلي بنك QNB الأهلي الدكتور محمد الرشيدي رئيس مجموعه فروع طنطا ، والدكتورة ليلي حسن مدير إدارة علاقات أصحاب المصالح و المسؤولية المجتمعية ورامي رضا مدير المسؤولية المجتمعية ،واحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

يأتي اطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة تكافؤ في اطار استمرار تنفيذ بروتكول التعاون بين محافظة الغربية وصناع الخير وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وبخاصة منظومة الجامعات التكنولوجية وتعد المرحلة الجديدة لمبادرة "تكافؤ" استكمالا للنجاحات المتتالية والتعاون البناء بين صناع الخير وبنك QNB لدعم ملف التعليم بشكل عام والطلاب المتفوقين بشكل خاص تنفيذا لاستراتيجية عمل صناع الخير في قطاع التعليم وإيمانا من البنك بأهمية وحيوية التعليم، وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية من خلال تقديم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين والنابغين للحفاظ على تفوقهم.

وفى كلمته باحتفالية اهداء المنح الدراسية وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالتعليم وايمانه ان التعليم هو قاطرة البناء والعنصر الأساسي لبناء الانسان واهتمامه بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية وعلى راسها الجامعة التكنولوجية بسمنود مؤكدا على التعاون البناء والمثمر بين محافظة الغربية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الطلاب وعلى دعم الجهاز التنفيذي للمحافظة علي كافة المستويات لدعم شراكة المجتمع المدني ممثلا في صناع الخير والقطاع المصرفي من خلال مسؤوليته المجتمعية ممثلا في بنك QNP وجامعة سمنود التكنولوجية معربا عن تقديره لهذه الشراكة البناءة لصالح أبناءنا الطلاب النابغين

وأشار محافظ الغربية ان لجامعة سمنود مكانه خاصة في قلبه فشهد معهم مراحل البناء منذ وضع حجر الأساس وحتى افتتاح الجامعة ويحرص على مشاركة الجامعة في كافة الفعاليات، مشيرا الى دور الجامعة في تخريج كوادر متخصصة فنية قادرة على خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن جامعة سمنود هي نموذج مميز على ارض محافظة الغربية .

ومن جانبه أشاد الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بدور صناع الخير وبنك QNP في دعم طلاب الجامعة النابغين غير القادرين للحفاظ على تفوقهم من خلال مبادرة تكافؤ مثمنا دور المجتمع المدني بشكل عام بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى وبخاصة القطاع المصرفي في الحفاظ على ثروة مصر من الطلاب النابغين.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور محمد الرشيدي رئيس مجموعه فروع طنطا لـبنكQNB ، عن تقديره لهذا التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ودورها الهام في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، تماشياً مع برامج البنك في مجال المسؤولية المجتمعية وإيماناً منه بأهمية الاستثمار في الانسان ودعم ثقافة التميز والابتكار.

ومن جانبه أكد هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة بادرت منذ انطلاقها بتطوير قطاع التعليم لاسيما فئة الطلاب، لافتاً إلى أهمية مواصلة التعاون المشترك مع بنك QNB الذي اشتملت المرحلة الأولى منه على توزيع 470 منحة دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين، بما يدعم سوق العمل لاحقاً بأفضل المهارات.