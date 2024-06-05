محافظ الشرقية يُهنئ أوائل الشهادة الإعدادية تليفونيًا لتفوقهم الدراسي وتشجيعًا لهم

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منذ قليل الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 م، لتهنئتهم بالنجاح.

وضمت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية هذا العام، كل من: الطالبة سما محمد علي سليمان محمد المقيدة بمدرسة أحمد عرابي للتعليم الاساسي التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية والحاصلة على المركز الأول بمجموع 276 درجة، والطالب ثروت محمد ثروت سعيد المقيد بمدرسة حسين سيد أحمد للتعليم الاساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصل على المركز الأول مكرر بمجموع 276 درجة، والطالب محمد السيد محمد فهمي المقيد بمدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والحاصل على المركز الاول مكرر بمجموع 276 درجة

وأعرب المحافظ خلال حديثه مع الطلاب الأوائل عن اعتزازه وتقديره لجهدهم، من أجل الحصول على المراكز الأولى علي مستوى المحافظة.

كما قدم المحافظ التهنئة إلى الطلبة الأوائل على مستوى المحافظة والذي جاء ترتيبهم علي النحو التالي: الطالبة إيه علاء محمد فتحي المقيدة بمدرسه أبو حريز للتعليم الاساسي التابعه لإداره كفر صقر التعليميه والحاصلة على المركز الرابع بمجموع 275.5 درجة، والطالبة نور حسن محمد حسن المقيده بمدرسه المصرية المتكاملة الخاصة الإعدادية التابعه لإدارة العاشر من رمضان التعليميه والحاصلة على المركز الرابع مكرر بمجموع 275.5 درجة.

والطالبة سوار يامن محمد عبده المقيده بمدرسه عزيز أباظة الإعدادية بنات التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والحاصلة على المركز الرابع مكرر بمجموع 275.5 درجة، والطالبة سمر إيهاب عبد العزيز المقيدة بمدرسة السيدة عائشة بنات التابعة لمدرسة الإبراهيمية والحاصلة على المركز الرابع مكرر بمجموع 275.5 درجة، و الطالبة حلا محمد وجدي محمد المقيدة بمدرسه الريف الخاصة لغات التابعه لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز الثامن بمجموع 275 درجة.

والطالبة حلا أمير محمد عبد الوهاب المقيدة بمدرسة الشريف الخاصة لغات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة، والطالبة منه الله محمد عوض المقيدة بمدرسة الشهيد عبد المجيد عبد الفتاح الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة ههيا التعليمية والحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة، والطالبة رؤي أحمد محمد علي المقيدة بمدرسة الشريف الخاصة لغات التابعه لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275درجة، والطالبة نور الله أيمن سعيد أحمد المقيدة بمدرسة راهبات نوتردام التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة.

ودعا المحافظ، أوائل الشهادة الإعدادية إلى مواصلة الإجتهاد والتفوق في كافة مراحلهم الدراسية المقبلة، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيراً بالتعليم بإعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة، ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة.

وكان محافظ الشرقية قد استقبل المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، لإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م( الدور الأول) حيث بلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة 87.1٪ بمختلف قطاعاتها.

يشار إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للإمتحانات لهذا العام 141532 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 140620 على مستوى مدارس المحافظة، حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 87.1٪ , والإعدادية المهنية 78.1 % , والإعدادية للصم 93 % ، والاعدادية للنور للمكفوفين 100 %.