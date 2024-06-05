دورة تدريبية عن مهارات القيادة بمحافظة المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع المجالات ، من خلال بناء قدرات الكوادر البشرية ، وتمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية وكفاءةعالية ، من خلال البرامج التدريبية للعاملين وتطوير مهاراتهم القيادية و رفع مستوى الأداء الإداري والتنفيذي، مؤكدًا على التزام المحافظة بتوفير كافة الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ذات السياق، نظمت محافظة المنيا ، دورة تدريبية حول مهارات القيادة وإدارة العاملين ، على مدار يومي ٤ و ٥ يونيو الجارى 2024 ، وذلك فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، بهدف بناء وتعزيز قدرات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التسع ومديري الخدمات ، وتناولت الجلسات التدريبية مجموعة من الموضوعات الحيوية المتعلقة بتطوير مهارات القيادة الفعّالة، وأفضل الممارسات في إدارة العاملين، بما يساهم في تحسين الأداء الإداري والخدمي بالمحافظة.

واختتمت الدورة التدريبية ، بجلسة تفاعلية بين المشاركين، تم خلالها مناقشة التحديات التي تواجه القيادات في إدارة العاملين وسبل التغلب عليها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والوحدات المحلية ، جديرا بالذكر ، أن المستويات الإشرافية تعتبر حلقة الوصل بين المستويات التنفيذية ، والمستويات الإدارية العليا، لذلك فإن تحقيق أهداف المنظمة , وزيادة الإنتاجية والأداء الكلي للمنظمة ، يؤثر على مدى فعالية وكفاءة أداء المشرفين عليها .

وإن مهارات المشرفين في أي منظمة في حاجة إلى التطوير المستمر ، وإلى اكتساب الأدوات والأساليب المتقدمة ، التي تنعكس على تعميق هذه المهارات ، وتفعيل دورها في تحفيز الأفراد العاملين ، ودفعهم للإلتزام بأهداف المنظمة , فهنالك حاجة إلى هذه الدورة ، لكي يتم التعرف من خلالها على المهارات الإشرافية المتميزة ، وأساليبها المتقدمة لنصبح قادرين على القيام بدور إشرافي فعال ومتميز في منظمتنا.