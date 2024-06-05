تحرير 247 محضرًا تموينيًا في حملات تفتيشية بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم ، شن الحملات التموينية المكبرة لمفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية.

وتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة ، وذلك لإحكام الرقابة على أسعار المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، ومدى الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات ، تحقيقاً للصالح العام ، والإطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين ، وصلاحيتها للإستهلاك.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية أسفرت عن تحرير 106محاضر، منها 73 محضرا لمخابز بلدية مخالفة حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود شهادة صحية - تصرف وتجميع فى حصص الدقيق - عدم وجود سجلات).

كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 30 محضراً تموينياً في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم إعلان عن أسعار - بيع بأزيد من السعر - عدم وجود شهادة صحية - عدم صلاحية - ذبح خارج المجازر - سلع مجهولة المصدر)، بالإضافة الى 3 محاضر مواد بترولية ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية ، بضرورة التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار ، وتنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة ، بالتعاون مع مديرية التموين ، ومباحث التموين .

وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء، برفع سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جراماً من 5 قروش إلى 20 قرشاً، بالإضافة، إلى متابعة استمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30% ، وفي سياق متصل ، تابعت الوحدات المحلية لمراكز، ( سمالوط – ملوى – أبوقرقاص) ، استمرار العمل بمنافذ السلع الغذائية، حيث تابع دكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط شمال المنيا ، استمرار العمل بمنافذ بيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، في إطار مبادرة "تخفيض الأسعار"، حيث تابع منفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد .

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، تابع اللواء أحمد السايس رئيس المركز ، انتظام العمل بمنافذ البيع والتواصل المستمر مع المواطن ، حيث تابع منفذ بيع صندفا للتأكد من انتظام سير العمل ، وحل اى معوقات تواجه العمل والتواصل مع المواطنين ، وتفقد حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ، مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ المركز، مؤكدا رئيس المركز ، على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ، بأسعار مخفضة من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة.

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز ، ( ديرمواس – ملوى - مطاي – العدوة – سمالوط ) ، حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق ، والمحلات التجارية ، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين ، لضبط المخالفات ، والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية ، وأسفرت الحملات عن تحرير 141 مخالفة تموينية ، منها ، 54 مخالفة بمركز ديرمواس جنوب المنيا ، بالمدينة وقرى ، ( تل بني عمران ، كفر خزام ، بني حرام ، نزلة البدرمان ، دلجا ) شملت ، ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم النظافة ، عدم وجود شهادة صحية ، عدم نظافة عدم وجود ميزان ).

كما تم تحرير 11 مخالفة بمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، تنوعت ما بين ، ( عدم إعلان عن أسعار ـ عدم وجود فواتير ) ، وتم التحفظ على سلع غذائيّة بدون فواتير ، والتحفظ على عصائر مجهولة المصدر، وتم تحرير 27 مخالفة تموينية بمركز العدوة شمال المنيا ، شملت المخابز البلدية بقرية صفانية ، وتنوعت المحاضر، ما بين ، (نقص وزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم إعلان - تصرف وتوقف - عدم وجود سجلات ).

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، تم تحرير 37 مخالفة للمخابز البلدية ، تنوعت ما بين ، (نقص وزن - ميزان - مواصفات - شهادة صحية - عدم صرف بون – عدم نظافة أدوات العجن )، كما تم تحرير 12 مخالفة بمركز سمالوط على المخابز البلدية والمحال التجارية تنوعت ما بين ( نقص وزن – بون صرف – لوحة بيانات – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الانتاج) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.