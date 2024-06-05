توريد 10754 طن قمح بشون وصوامع الأقصر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بدء موسم توريد القمح الجديد 2024 وحتى الآن، حيث تم الانتهاء من توريد 10754 طن و154 كيلو قمح إلى بنكر إسنا جنوب المحافظة وشونة أرمنت غرباً، ويستمر التوريد حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

وتتابع مديرية تموين بمحافظة الأقصر، عبر غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات توريد القمح موسم 2024 للقمح، حيث أكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المخصصة لاستلام القمح واستمرار العمل تنفيذاً للتعليمات الصادرة لبنكر إسنا بإستمرار العمل دون توقف لاستلام الأقماح من كافة المزارعين وإجمالي ما تم توريده حتى اليوم 10754 طن و154 كيلو قمح.

وحرص الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، على متابعة عمل اللجان ويشدد على أهمية عمل اللجان وإبلاغ اللجنة المركزية بالمديرية أولً بأول بمستجدات الموقف وتقدم عملية التوريد، حيث أن غرفة عمليات المديرية تتابع عملية التوريد، وتعمل على حل المشكلات التى قد تواجه عمل اللجان فى إستلام أو تخزين القمح.

وكانت قد استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية لموسم حصاد وتوريد القمح المحلى، حيث تم اعتماد عدد لجنتين لاستلام الأقماح المحلية وهي بنكر وشونة إسنا وشونة وصومعة أرمنت والتي تصل السعة التخزينية لهم 34 ألف طن، بلجان معتمدة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر برئاسة عضو من مديرية التموين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وناشدت مديرية التموين كافة المزارعين بتوريد كميات القمح المنتجة لديهم والالتزام بالضوابط الخاصة بتوريد القمح، وكذلك ضرورة إبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي معوقات للتعامل الفوري معها.