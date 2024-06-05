شون وصوامع المنيا تستقبل 357 ألف طن قمح

يواصل مزارعي محافظة المنيا ، توريد محصول القمح بالشوان والصوامع المنتشرة بمراكز ومدن شمال وجنوب المحافظة ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح ، لموسم حصاد 2024 ، حيث تم توريد 357564 طناً و19 كيلو جراماً ، من الأقماح منذ بدء الموسم ، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة.

لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول ، مشيراً ، إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة ، بلغت 216 ألف فدان لهذا العام ، وشدد المحافظ ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن ، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية ، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً ، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

كما وجه المحافظ ، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش ، على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون ، بالتعاون مع الوحدات المحلية ، ومباحث التموين ، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة ، إلا بتصريح من مديرية التموين ، ومصادرة الكميات المضبوطة ، وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه ، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي ، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، لافتاً ، إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة ، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين ، وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة ، وحفاظاً على سلامة المحصول ، بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.