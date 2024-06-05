أطفال بوركينا فاسو يعانون من صدمات نفسية بسبب الحرب

عندما دخل رجال مسلحون قرية صافي في شمال بوركينا فاسو وبدأوا في إطلاق النار، اختبأت في منزلها مع أطفالها الأربعة.

عثر عليهم المسلحون وتركوهم يعيشون ليعانوا من ذنب البقاء على قيد الحياة بعد قتل زوجها وأقاربها الآخرين.

صافي، هو من بين 2 مليون شخص نزحوا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بسبب العنف المتزايد بين المتطرفين الإسلاميين وقوات الأمن.

حوالي 60٪ من النازحين هم من الأطفال، ويعاني الكثيرون من صدمات نفسية، ولكن خدمات الصحة النفسية محدودة وغالبا ما يتم تجاهل الأطفال لتلقي العلاج.

كما أفاد رودي لوكامبا، المنسق الصحي للجنة الدولية للصليب الأحمر في بوركينا فاسو:“غالبا ما يعتقد الناس أن الأطفال لم يروا شيئا، ولم يحدث لهم شيء، لا بأس”.

تحديد الصدمة عند الأطفال

يعمل على برنامج للمساعدة في تحديد وعلاج الأطفال المصابين بصدمات نفسية غالبا ما يعتمد على الأمهات لاكتشاف العلامات لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أو 4 سنوات.

وقال إن فرص الحصول على نتيجة ناجحة بعد العلاج تكون أكبر عندما يكون لدى الأطفال شخصية أبوية في حياتهم.

وأصبحت عمليات القتل الجماعي شائعة في شمال بوركينا فاسو حيث يهاجم مقاتلون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة الجيش وقوات المتطوعين. يمكن لهذه القوات أن تنقلب على القرى المتهمة بالتعاون مع العدو.

وقتل أكثر من 20 ألف شخص منذ بدء القتال قبل عشر سنوات، وفقا لمشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح، وهي مجموعة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة.

خدمات الصحة النفسية المحدودة

غالبا ما تقتصر خدمات الصحة النفسية في بوركينا فاسو على الحالات الأكثر خطورة فقط، وأظهر مسح للأمم المتحدة نشر في عام 2023 أن 103 من العاملين في مجال الصحة العقلية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة ، بما في ذلك 11 طبيبا نفسيا.

وتتوسع خدمات الصحة العقلية المجتمعية التي يقدمها الأخصائيون الاجتماعيون، ويبلغ عددها الآن المئات ويدعمها فريق صغير من علماء النفس التابعين للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يقول ممارسو الطب التقليدي في بوركينا فاسو إن العائلات تلجأ إليهم بشكل متزايد للحصول على المساعدة في رعاية الأطفال المصابين بصدمات نفسية.

مع عدم وجود المال وخوفا من هجوم آخر، انطلقت صافي سيرا على الأقدام مع سبعة أطفال، بمن فيهم طفلها، عبر السهول القاحلة بحثا عن الأمان، استقروا في مجتمع محلي في واهيغويا، عاصمة مقاطعة ياتينغا، وطلبوا المساعدة.

هناك تعلم صافي كيف يمكن أن يؤثر الإجهاد اللاحق للصدمة على الأطفال، كانت لديهم كوابيس ولم يتمكنوا من النوم، خلال النهار، لم يلعبوا مع الأطفال الآخرين.

ومن خلال اللجنة الدولية، تواصل "صافي" مع عامل صحي ساعد من خلال الزيارات المنزلية والفن، وشجع الأطفال على التعبير عن مخاوفهم والتحدث عنها.

دور الطب التقليدي

كما يساعد ممارسو الطب التقليدي الأطفال المصابين بصدمات نفسية.

وقال أحدهم، وهو راسمان روامبا، إنه يعالج حوالي خمسة أطفال شهريا، ويكيف النهج اعتمادا على الصدمة التي يعانون منها.

كما فقد الأطفال في بوركينا فاسو إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية الأساسية في المناطق المتضررة من القتال.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن إغلاق المدارس يحرم نحو 850 ألف طفل من الحصول على التعليم.

وأضاف أن إغلاق مئات المرافق الصحية ترك 3.6 مليون شخص دون الحصول على الرعاية، وتكافح حكومة بوركينا فاسو لتحسين الأمن.

القيادة العسكرية

استولى القائد العسكري للبلاد ، النقيب إبراهيم تراوري ، على السلطة في عام 2022 وسط إحباطات من الحكومة بسبب الهجمات المميتة.

ومن المتوقع أن يبقى في منصبه لمدة خمس سنوات أخرى، مما يؤخر وعود المجلس العسكري بالانتقال الديمقراطي.

ولا يزال نحو نصف أراضي بوركينا فاسو خارج سيطرة الحكومة. وتراجعت الحريات المدنية وطرد الصحفيون.

ونأت البلاد بنفسها عن الدول الإقليمية والغربية التي لا تتفق مع نهجها، وقطعت العلاقات العسكرية مع فرنسا المستعمرة السابقة وتحولت إلى روسيا بدلا من ذلك للحصول على الدعم الأمني.

قالت صافي، التي تسير على غير هدى مع أطفالها، إنها تخطط للبقاء في مجتمعها الجديد في الوقت الحالي، ليس لديها مال أو مكان آخر تذهب إليه هناك انسجام تام في المجتمع ، وقد أصبحوا مثل العائلة".