أزهر الإسكندرية: لا شكوى من امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

تفقدت رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الدكتورة نوال حسني، اليوم الأربعاء، امتحانات القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، بلجنة المدينة المنورة المشتركة، والتي تضم طلاب وطالبات خمسة معاهد من معاهد إدارة العامرية وهي: بنين معهدي المدينة المنورة، وحسين أحمد، وفتيات معاهد مكة المكرمة، وحسين أحمد، وأحمد عرابي ولم تتلقى غرفة العمليات ايه شكاوى من الامتحانات .

تفقدت حسني منذ الصباح الباكر مركز توزيع الأسئلة، واطمأنت على خروج الأسئلة في الوقت المحدد لها، وتشميع الأبواب وخزائن الأسئلة ومظاريفها وتأكدت من سلامتها، وتفعيل دور الحراسة على المركز.

وتفقد الأستاذ أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، انتظام أعمال اللجان، وتوزيع الأدوار، وسجلات حضور وانصراف الطلاب، واطمأن إلى مستوى الامتحان ومدى مطابقته للمناهج المقررة، ووضوح الأسئلة في لجنتي فتيات سيدي بشر وبنين أبو العيون.

وحرصت على متابعة تفعيل دور الأمن، مشددة على عدم تواجد التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب، أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، وأكد على ضرورة التواصل مع غرفة العمليات بالمنطقة.

جدير بالذكر أن طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية، قد أدوا امتحانهم في ثالث أيام امتحانات القسم العلمي في مادة الجبر والهندسة الفراغية.