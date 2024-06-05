مركز سقارة ينتهي من تدريب 167 عاملا بالمحليات اجتازوا 5 دورات تدريبية

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة التنمية المحلية لبناء قدرات العاملين بالمحليات وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تركز على الاهتمام بالعنصر البشري وآليات تطوير مهاراته باعتباره محور أساسي في تنفيذها، من خلال منظومة تدريبية محكمة وفعالة بمركز التنمية المحلية بسقارة تعمل على مواكبة ودمج التكنولوجيا فى الأعمال لتنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، لينعكس أثرة علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الأربعاء الموافق 5/6/2024، بتخريج 167 متدربًا اجتازوا 5 دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع الثامن والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي حرص الوزارة على تنمية الموارد البشرية من خلال توفير مزيد من التدريب والتطوير الوظيفي، مما يساعد على تحسين بيئة العمل للعاملين في المحليات بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الإدارية، وربطهم بشكل أكثر فعالية بالأهداف المنشودة لتحقيقها بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتركيز عليها في إدارة برامج التنمية وخططها المستقبلية للدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الدورات التي يختتمها مركز سقارة اليوم هي: دورة "أخلاقيات القيادة وتأثيرها على زيادة رضا المواطن في المؤسسات الحكومية"، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة ، إضافة إلي دورة "تطبيقات الميتافيرس في مراكز تدريب المحليات" ودورة "ادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية " بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة، والاسبوع الثاني والاخير لدورة "التصميم الجرافيكي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج" .

ومن جانبه، أشار المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة، إلي أهمية فلسفة الدورات التدريبية التي ينفذها المركز في زيادة المعارف واكتساب المهارات وبناء القدرات والتي تمثل أولوية أولي في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات ونقل الخبرات والاستفادة من التجارب الملهمة والناجحة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على مستوى المحافظات في عصر التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ، لافتً الي أن دورات الأسبوع الماضي تضمنت تدريباً عملياً يساعد فى تطوير المهارات والقدرات الفنية المرتبطة بشكل وثيق بالجانب التطبيقي للعمل، مع التدريب السلوكي الذى يركز على تغيير طرق التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل بين الموظفين.

وأكد المتدربون أن الدورات التدريبية بمركز سقارة التي حصلوا عليها هذا الأسبوع تضمنت تدريباً عملياً، مما كان له الأثر الأكبر فى تطوير المهارات والقدرات الفنية المرتبطة بشكل وثيق بالجانب التطبيقي للعمل، إضافة إلى التدريب السلوكى الذى يركز على تغيير طرق التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل بين الموظفين، مشيرين الى أن الدورات تهدف بشكل فعلي وجاد إلى إعدادنا كعاملين بالإدارة المحلية إعدادًا جيدًا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وتنمية مهاراتنا الفنية والذهنية لمواجهة الاحتِياجات المستقبلية وتحقيق النجاح فى العمل.