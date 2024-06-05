المنيا تُصعد 5 قرى و3 مراكز لـ"جائزة مصر للتميز الحكومي"

أكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، أن جائزة مصر للتميز الحكومي ، التي أطلقتها وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ضمن رؤية مصر 2030، لتسهم فى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يدعم روح المنافسة ، ويساهم بدوره في تنمية الكوادر البشرية ، والسعي إلى الإرتقاء بمستويات الأداء المؤسسي ، والإلتزام بمعايير الجودة والتميز.

وعقد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، اجتماعاً مع أعضاء لجنة التميز الحكومي لبحث استكمال بيانات الفائزين من سفراء التميز على مستوى مراكز وقرى المحافظة للتصعيد بالمنافسة على مستوى الجمهورية .

حيث تم تصعيد 3 مراكز ، (العدوة - مطاي - مغاغة ) ، من إجمالى 9 مراكز ، و5 قرى، ( دلجا - ابيوها - المعصرة - بنى عبيد - صفانية ) ، من إجمالي 360 قرية ، وذلك لتمثيل محافظة المنيا فى التصفيات النهائية ، لجائزة التميز على مستوى الجمهورية.