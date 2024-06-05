الرعاية الصحية تعقد شراكتين جديدتين لتحسين رعاية مرضى السكري وتعزيز التعليم الطبي

خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا 2024..

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن عقد شراكتين استراتيجين جديدتين لتحسين رعاية مرضى السكري وتعزيز التعليم الطبي، وذلك خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024، والذي ينعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".

وشهد توقيع الشراكات الاستراتيجية كل من الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسيدة ليليان ميشيل قنعان، المدير العام لشركة روش ديابيتس كير بمصر وشمال أفريقيا، والمهندس عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنس هيلثنيرز مصر، وبحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد محمد هيكل، رئيس تشكيل النظام البيئي (الوصول والسياسات والشراكات) لشركة روش، والسيدة مريم يسري، مدير التطوير التجاري والوصول إلى السوق لشركة روش في مصر، والمهندس ضياء الشناوي، مدير المبيعات في شركة سيمنس هيلثنيرز مصر، والمهندس كريم السيد، مسئول مبيعات إقليم القناة لشركة سيمنس هيلثنيرز مصر، بالإضافة إلى حضور عدد من القيادات وكبار المسئولين والمتخصصين في الرعاية الصحية من مصر والدول العربية والعالم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على أهمية الشراكتين الاستراتيجيين التي تم توقيعهما، مشيرًا إلى أن الشراكة الأولى تتضمن توقيع مذكرة تفاهم مع "روش ديابيتس كير" لإنشاء مركز امتياز لمرضى السكري في عيادات علاج السكري التابعة للهيئة، بهدف تطوير مهارات مقدمي الخدمة ودمجها مع المنصة الرقمية للهيئة مستقبلًا بعد تجهيزها لتوفير حلول متكاملة لمرضى السكري، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن الشراكة الثانية، تشمل توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع "سيمنس هيلثنيرز مصر"، لتطوير مهارات مقدمي الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأبرز الدكتور السبكي، أن هذه الشراكات تمثل تحولًا رقميًا في رعاية مرضى السكري، وتعزز رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتابع السبكي: أنه نمضي قُدمًا في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الصحية بهدف بناء نظام رعاية صحية قوي ومستدام، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

ومن جانبه، عبّرت السيدة ليليان ميشيل قنعان، المدير العام لشركة روش ديابيتس كير بمصر وشمال أفريقيا، عن فخرهم بالتحالف مع هيئة الرعاية الصحية، حيث يسعون جاهدين لتوفير خدمات متميزة لمرضى السكري، وتابعت: نعتبر هذه الشراكة فرصة لتقديم الرعاية الصحية المتقدمة باستخدام التقنيات والتكنولوجيا المبتكرة، مما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتعزيز مستوى الرعاية الصحية لهم.

ومن ناحية أخرى، أعرب المهندس عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنس هيلثنيرز مصر، عن سعادتهم بالشراكة مع هيئة الرعاية الصحية، يرى في هذه الشراكة فرصة مثمرة لتعزيز التعليم الطبي وتطوير مهارات مقدمي الرعاية الصحية في المحافظات التي تطبق نظام التأمين الصحي الشامل، يهدفون من خلال هذه الشراكة إلى ضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، مما يساهم في تحسين المستوى العام للرعاية الصحية في البلاد.

ووقع مذكرة التفاهم وبروتوكول التعاون من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ممثلًا عن الهيئة، كما وقع مذكرة التفاهم من جانب شركة روش ديابيتس كير السيد محمود وجيه، رئيس المبيعات لشركة روش بمصر والكويت، ممثلًا عن الشركة، ووقع بروتوكول التعاون من جانب شركة سيمنس هيلثنيرز مصر السيد طارق الأشرف، مدير الخدمات التعليمية في الشركة، ممثلًا عن الشركة.

وتجدر الإشارة، إلى أن "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024" تعد فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو صناعات الرعاية الصحية على مستوى أفريقيا، ويجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ويجذب الحدث أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.