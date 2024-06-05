الذهب يحافظ على بريقه بانتظار بيانات جديدة تحدد مسار الفائدة

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) التالية بشأن السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2335.62 دولار للأونصة، بعد أن تراجعت الأسعار واحدا بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2355.50 دولار.

وارتفع الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا في الجلسة الماضية، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمتعاملين. ومن المقرر نشر بيانات مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة عند الساعة 1400 بتوقيت غرينتش. وتنتظر الأسواق أيضا تقرير وظائف من المقرر أن يصدر في الساعة 1215 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية الجمعة لمزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد الأمريكي.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.

وقال مجلس الذهب العالمي إن صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفع في أبريل، في إشارة على استمرار الشهية القوية رغم ارتفاع أسعار المعدن.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 29.69 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 990.24 دولار للأونصة، وربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 924.12 دولار للأونصة.وارتفع الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا في الجلسة الماضية، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمتعاملين. ومن المقرر نشر بيانات مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة عند الساعة 1400 بتوقيت غرينتش. وتنتظر الأسواق أيضا تقرير وظائف من المقرر أن يصدر في الساعة 1215 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية الجمعة لمزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد الأمريكي.