سعر اليورو بالبنوك اليوم الأربعاء 5-6-2024

ننشر أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5-6-2024، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالآتي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.46 للشراء

51.59 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.52 للشراء

51.67 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

51.43 للشراء

51.78 للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

51.50 للشراء

51.67 للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.52 للشراء

51.68 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.63 للشراء

51.77 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

51.52 للشراء

51.67 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.52 للشراء

51.67 للبيع

تماسك الدولار، الأربعاء، قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة وعقد اجتماع للسياسة النقدية في كندا مع مراهنة المعاملين على أن هذا الاجتماع قد يطلق دورة تيسير نقدي في بعض أكبر اقتصادات العالم.

ويترقب المستثمرون بيانات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، الأربعاء، وبيانات وظائف في وقت لاحق من الأسبوع.

وظل الدولار قرب أدنى مستوى في نحو شهرين مع ظهور مؤشرات، الإثنين، على ضعف محتمل في الاقتصاد الأميركي مما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة. ويعقد بنك كندا المركزي اجتماعه قبل يوم من اجتماع المركزي الأوروبي غدا الخميس. وتتوقع الأسواق بنسبة 75 بالمئة خفض الفائدة في كندا وبنسبة 95 بالمئة في أوروبا.

وظل الدولار الكندي عند منتصف النطاق الذي يتحرك فيه منذ أشهر مسجلا 1.3678 للدولار الأميركي كما جاء أداء اليورو مماثلا وسجل 1.0881 دولار. ويترقب المستثمرون النظرة المستقبلية لبنك كندا والمركزي الأوروبي بقدر ترقبهم للقرار الذي سيتخذانه.

وارتفع مؤشر الدولار 0.11 بالمئة إلى 104.92 بعد أن سجل أمس الثلاثاء 103.99 وهو أدنى مستوى منذ التاسع من أبريل.وتراجع الين بنحو 0.6 بالمئة مسجلا 155.90 للدولار متخليا عن أغلب المكاسب التي حققها أمس الثلاثاء.