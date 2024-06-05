فتح مجازر البحر الأحمر بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، فتح المجازر الحكومية بالمجان بجميع مدن المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف أطباء المديرية حفاظاً على الصحة العامة

وأهابت المديرية المواطنين، بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية، وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبا للعقوبات، تنفيذا لقرار محافظ البحر الأحمر.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد السيد براوى ، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، إلى تشكيل لجان للتفتيش ومتابعة شوادر بيع الأضاحي، مضيفاً أن اللجان تشمل فرق تحصين لمتابعة جميع المواشي والخراف، للتأكد من سلامة جميع الأضاحي



كما بدأت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، اليوم، بيع الخراف البلدية بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر المديرية بشارع المصالح وسط مدينة الغردقة، تحت إشراف المهندس محمود عبد العاطى وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر

وأكد المهندس محمود عبد العاطى وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر أن المديرية توفر الخراف البلدي بأوزان مختلفة، ويبلغ سعر الكيلو قائم 205 جنيه ويتم بيعها تحت إشراف إدارة الإنتاج الحيواني، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير لحوم الأضاحي للمواطنين مع توفير خدمة بيطرية بإشراف مديرية الطب البيطرى بالبحر الاحمر برئاسة الدكتور محمد السيد براوى مدير المديرية بالبحر الأحمر .