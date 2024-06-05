بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح محطتي رفع صرف صحي بقويسنا

في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ 118 ، واستكمالا لخطة التنمية الشاملة التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير كافة الخدمات بمختلف القطاعات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مشروع " محطتي رفع صرف صحي ميت العبسي وكفر ميت العبسي" بمركز قويسنا بجملة استثمارات بلغت 80 مليون جنيه لخدمة 40 ألف مواطن ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة قويسنا ، حضر الافتتاح محمد موسي نائب المحافظ ، المهندس شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، الأستاذ سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، المهندس علاء البنا رئيس قطاع شركة إيجيكو ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية لمحطات صرف صحي ميت العبسي وكفر ميت العبسي وإطلاق شارة بدء التشغيل التجريبي لهما ، وإستمع إلى شرح مفصل من رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن الموقف التنفيذي للمحطات والتى تضم " محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد " ، موضحاً أنه تم نهو كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100 % وتم التسليم الابتدائي لمحطتي الرفع وخطوط الطرد الخاص بهم ، كما تم نهو وتنفيذ وتسليم شبكات الانحدار ، وأكد المحافظ علي تقديم كافة سبل أوجه الدعم لتدعيم مشروعات البنية التحتية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية ومن أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي العمال دعماً لهم .

وخلال جولته ، أشار المحافظ إلى أن المنوفية قد شهدت طفرة هائلة وتطوراً ملحوظاً في مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات بتلك القطاع خلال العام الحالي " مليار و874 مليون جنيه" لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بأرجاء المحافظة ، وذلك من خلال إحلال وتجديد شبكات وآبار وإنشاء محطات حديد ومنجنيز ، وتجديد شبكات صرف صحى ومحطات رفع ومعالجة بنواحي المحافظة ، بالإضافة إلى حرص المحافظة على تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية " مشروعات الميجا " بمركز ومدينة تلا بجملة استثمارات تزيد عن " مليار و381 مليون جنيه " وتشمل إنشاء محطات معالجة ورفع وشبكات انحدار ووصلات منزلية بما يساهم في تحسين نوعية مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالمحافظة .

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة بطريق كفر المصيلحة – الراهب تمهيداً لأعمال الرصف النهائية بطول 2 كم بتكلفة 11 مليون جنيه ، تنفيذ مديرية الطرق وذلك ضمن خطة تطوير الطرق المؤدية لعمارات الراهب كونه طريق هام وحيوي ولخدمة المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب ، ووجه المحافظ بضرورة متابعة الأعمال والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق ، مؤكداً حرصه علي الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات والتعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية ونهضة شاملة علي أرض المنوفية.