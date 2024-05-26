الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نابولي يتعثر أمام ليتشي في ختام الدوري الإيطالي

نابولي
نابولي

تعادل نابولي مع ليتشي سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) من مسابقة الدوري الإيطالي.

txt

تشكيل نابولي أمام ليتشي في ختام الدوري الإيطالي

txt

باريس سان جيرمان يتحرك لضم نجمي نابولي



ووصل نابولي إلى النقطة رقم 53 في ختام مسابقة الدوري الإيطالي، ليتخطي تورينو بفارق الأهداف.

فيما ختم أتالانتا موسمه في المركز الرابع في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على تورينو بثلاث أهداف نظيفة، حيث وصل أتالانتا إلى 69 نقطة، ليهبط بولونيا إلى المركز الخامس برصيد 68 نقطة بعد سقوطه أمام جنوى بهدفين نظيفين.

تأهل الخماسي إنتر ميلان بطل الدوري، وإي سي ميلان الوصيف، ويوفنتوس ثالثا، وأتالانتا الرابع، خلفه بولونيا خامسا إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تصعد خمس فرق من الكالتشيو إلى دوري الأبطال، فيما يتأهل روما إلى الدوري الأوروبي، ومعه لاتسيو.
 

الجريدة الورقية