تشكيل نابولي أمام ليتشي في ختام الدوري الإيطالي

كشف فرانشسكو كالزونا المدير الفني لفريق نابولي عن تشكيل أبناء الجنوب أمام ليتشي في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويحتاج نابولي للفوز من تعثر تورينو في مباراته لضمان التواجد الأوروبي في الموسم المقبل، والمشاركة في مسابقة المؤتمر الأوروبي.



ويملك نابولي 52 نقطة في المركز العاشر، فيما يأتي تورينو تاسعا بفارق نقطة وحيدة ويلتقي الأخير مع أتالانتا.



تشكيل نابولي أمام ليتشي في الدوري الإيطالي:

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

في الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ليو أوستيجارد، خوان خيسوس، ماتياس أوليفيرا

في الوسط: فرانك أنجويسا، لوبوتكا، خينس كاجيست

في الهجوم: ماتيو بوليتانو، جيوفاني سيميوني، كافارتسيخيليا

