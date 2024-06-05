بنك التعمير والإسكان ضمن قائمة أعلى 200 علامة تجارية في أفريقيا

في إطار مواصلة بنك التعمير والإسكان جني ثمار نجاحه في تطبيق استراتيجيته الطموحة وإنجازاته المتتالية على صعيد كافة أعماله وأنشطته، صُنف بنك التعمير والإسكان ضمن قائمة براند فينانس Brand Finance لأعلى 200 علامة تجارية في أفريقيا 2024، استناداً على عدد من معايير التقييم والتي جاءت على رأسها قوة الأداء التشغيلي والتجاري وحقوق المساهمين، بالإضافة إلى فعالية أنشطة التسويق والاتصال، ليؤكد البنك بذلك على مكانته الرائدة كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي.

وتمكن بنك التعمير والإسكان خلال فترة وجيزة من تحقيق طفرة ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية في مؤشراته المالية مع مضاعفته لمستويات الأداء وحجم الأعمال، إلى جانب تمكنه من تعزيز صورته الذهنية وترسيخ مكانته كبنك تجاري شامل يقدم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية، وهو ما يعكس قدرة البنك على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، مستنداً بذلك على تطبيق استراتيجيته الطموحة والاستباقية والتي تضع العملاء وتلبية متطلباتهم على رأس قائمة أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية، ليتفوق بقوة ويتصدر بنتائجه قائمة أسرع البنوك التجارية المدرجة بالبورصة المصرية نمواً في صافي الأرباح خلال 2023 بنسبة نمو تصل إلى167%، مع التزامه بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح الاستثنائي وتعظيم القيمة المقدمة لجميع عملائه والمساهمين والمستثمرين وجميع الأطراف ذات الصلة.

براند فينانس “Brand Finance” هي وكالة استشارية مستقلة عالمية، متخصصة في مجال تقييم العلامات التجارية، كما تعد قائمتها مرجعًا عالميًا موثوقًا به لتقييم قيمة العلامات التجارية، بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأداء المالي وقوة العلامة التجارية وفرص النمو المستقبلي.