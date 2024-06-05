محافظ القليوبية يتفقد المجازر إستعداداً لعيد الأضحى المبارك 

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عدداً من المجازر التابعة للمحافظة بمدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية والخانكة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وجاء ذلك بحضور الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان و محمد مرعي رئيس مدينة بنها و محمد غنيم رئيس مدينة كفر شكر واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب و خالد العرفي رئيس مدينة الخانكة.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها والذي تبلغ مساحته الكلية ٧٣٥٠ متراً مربعاً بطاقة استيعابية ٢٠ رأس في الساعة، وقد تم تطويره ورفع كفاءته عام ٢٠٢٣ ثم تبعه تفقد مجزر كفر شكر، والذي تبلغ مساحته الكلية ٢١٤٩ متراً مربعاً بطاقة استيعابية ٧ رأس في الساعة وتم إسناد أعمال التطوير ورفع الكفاءة إلى هيئة الأبنية التعليمية واستكمل الهجان الجولة بتفقد مجزر قليوب والذي تبلغ مساحته الكلية ١٨٤٠ متراً مربعاً بطاقة استيعابية ٥٠ رأس في الساعة وقد تم تطويره ٢٠٢٠ واستكمل "الهجان"، جولته بتفقد مجزر شبرا شهاب (النصف آلي- آلي- يدوي) بمدينة القناطر الخيرية التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قطاع الأمن الغذائي التابع للقوات المسلحة ، والمقام على مساحة 10 أفدنة بطاقه استيعابية للذبيح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشية سنوياً، وطاقة 200 رأس ضأن يومي، و30 ألف رأس سنوياً، كما يتكون المجزر من نفق تجميد بطاقة 5 طن في الدورة لعدد 2 نفق، بالإضافة إلى 4 ثلاجات حفظ للحوم سعة 300 طن يومياً، كما يحتوي المجزر على 2 ساحة انتظار مواشي تسع لـ 150 رأس، ويحتوي أيضاً على 2 محطة معالجة مياه ليتم معالجة المياه المستخدمة في عملية الذبيح لاستخدامها في الزراعة، ويقدم المجزر خدماته للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

واختتم الهجان الجولة بتفقد مجزر الخانكة والذي تبلغ مساحته الكلية ٢١٠٠٠ متراً مربعاً بطاقة استيعابية ٣٠ رأس في الساعة وتم تطويرة ٢٠٢٠ ، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة لإعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري وتجدر الإشارة إلى أنه تمت أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبا، وقد أعلن الهجان التشغيل التجريبي للمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

جاءت جولة الهجان للتأكيد على جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكداً بأن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح ، و لتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح ، مشيرا أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي .

موجها بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظاً على استثمارات الدولة.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد بالمحافظة عدد 30 مجزر ونقطة ذبيح منهم 4 مجازر خاصة موزعة على جميع مراكز المحافظة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة عدد 15 مجزر ونقطة ذبيج بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 87 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية والخطة الاستثمارية للمحافظة، وقد وجه الهجان بتطوير ورفع كفاءة باقي المجازر ونقاط الذبيح في الخطة الاستثمارية القادمة وذلك لتقديم خدمة صحية للمواطنين .