رضا عبدالعال: هذا اللاعب كان يستحق الإنضمام لمنتخب مصر

قال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان يستحق الانضمام إلى منتخب مصر في الفترة الحالية.

أضاف رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" محمد مجدي أفشة لاعب مهم في طريقة لعب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني وكان يستحق الانضمام إلى منتخب الفراعنة".



وتابع :"أفشة يقدم مستوي فني جيد مع فريق الأهلي في الفترة الأخيرة على الرغم من مشاركته مع دقائق قليلة ".



البدري: شوبير الأنسب لحراسة مرمى المنتخب أمام بوركينافاسو

أكد حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي أن مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر الأنسب لحراسة مرمى منتخب الفراعنة في مباراة بوركينافاسو في تصفيات كأس العالم.



أضاف حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" مصطفى شوبير يعد الاجهز فنياً وبدنيا للمشاركة في مباراة منتخب بوركينا فاسو والقرار الأخير سيكون للمدير الفني للمنتخب حسام حسن ".

وواصل البدري: " منتخب مصر قادر على تخطي عقبة منتخب بوركينا فاسو وغينيا بيساو أيضاً والتأهل إلى كأس العالم".

