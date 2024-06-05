الدقهلية تناقش إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الأضحي المبارك

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء اجتماعاً برؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، وممثلي مكتب المستشار العسكري للمحافظة ، وممثلي مديرية الأمن.

وقرر " المحافظ " أن يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بكافة المجازر الحكوميه بناطق المحافظة خلال أيام عيد الأضحي المبارك ، ووجه لمدير مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل لكافة المجازر وتوفير الأطباء والعمال المنوطين بأعمال الذبح .

ووجه " مختار " بالعمل داخل غرف العمليات علي مدار 24 ساعه بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتنسيق الكامل مع مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها فورا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما وجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والمتابعة المستمرة علي مدار 24 ساعه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد " مختار " علي التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومدير عام المواقف بالمحافظة لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد ، والدفع بسيارات أجرة في الأماكن التي تعاني من نقص سيارات الأجرة .

ووجه " المحافظ " أيضا لرئيس مدينة جمصه بالاستعداد الكامل داخل مدينة جمصه ورفع حالة الطوارئ بها خلال أيام عيد الأضحي والعمل علي نظافة المدينة والشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات وتوفير فرق الإنقاذ علي الشاطئ ومتابعة الشاطئ علي مدار الساعه ووضع علامات إرشادية وتحذيرية للمواطنين .

وشدد " مختار " علي وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور علي كافة المخابز ومحطات تموين السيارات ومراقبة الأسواق للتأكد من توفير الخبز والمواد البترولية والسلع الغذائية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحي .

ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة الصحه ومدير عام هيئة الإسعاف برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرافق الإسعاف لاستقبال ونقل اي حالات مرضية طارئة الي المستشفيات لتلقي العلاج .

وشدد " مختار " علي التصدي بكل حسم للتعديات علي الأرضي الزراعية من خلال التنسيق الكامل بين وكيل وزارة الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء وعمل دوريات علي مدار اليوم لمنع أي حالات تعدي وإزالتها بالمهد .

كما شدد " المحافظ " علي ضرورة المرور علي كافة المعديات والعائمات التي تستخدم في التنقل والتنزه بالنيل والمجاري المائية بالمحافظة للتأكد من سلامتها حفاظاً علي ارواح المواطنين .

وكلف " مختار " وكيل وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد ، كما كلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب والأندية والملاعب لاستقبال الشباب ، وايضا كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمرور علي دور الأيتام وكبار السن وتوزيع الهدايا عليهم.

كما وجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز وإدارة المرور لحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين في هذه القطاعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



