محمود محيي الدين: لا حاجة لاختراع العجلة لحل أزمة المناخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي 27 COP، إن التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة والمعنيين بالمناخ والبيئة تؤكد أن نظم الغذاء في خطر؛ حيث إن تغيرات المناخ أثرت سلبًا على المنتجات الزراعية.

وأضاف محيي الدين خلال كلمته المسجلة في النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة (ICCE)، المنعقدة بجامعة النيل الأهلية اليوم الأربعاء، أن الأرض الزراعية تعاني بشدة من شح المياه أو الفيضانات وأيضًا تشكيلة جديدة من الأمراض المعدية للأراضي الزراعية.

محيي الدين يوصي بالاستفادة من التكنولوجيا في للحفاظ على نظم الغذاء

وأوضح محيي الدين أن هذا الأمر يتبعه الحاجة الشديدة للعلماء والمتخصصين لوضع حلول متطورة وتكنولوجية لمواجهة هذا التغير الشديد في المناخ، مشددًا أنه لا بد من عمل جهد كبير للاستفادة من التكنولوجيا في صالح الحفاظ على نظم الغذاء وكذلك الأراضي الزراعية.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه ليس هناك الحاجة لاختراع العجلة إذا كانت بالفعل هناك نظم وأساسات يمكن السير عليها وتطويرها فيما يخص النظم الزراعية والطاقة.



ونظمت جامعة النيل النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة تزامنا مع احتفالات العالم بيوم البيئة العالمي



وترأس المؤتمر الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى الوعي العام حول القضايا المناخية والبيئية والتعرف على المشاريع التي تتماشى مع رؤية مصر للتغير المناخي 2030

- توقيت عقد المؤتمر بالغ الأهمية من حيث المخاطر والتهديدات البيئية والمناخية التي تواجه العالم ومن القلب مصر

