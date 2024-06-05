وزير الرياضة يناقش مع مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية (الجزيرة ٢) الموقف التشغيلي

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مركز التنمية الشبابية (الجزيرة ٢)، لمناقشة الموقف التشغيلي للمركز وسبل تعزيز الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الكفاءة والاستدامة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترحات الهيكل الإداري للمركز، الشكل القانوني للمركز، وموقف العضويات، والرؤية المستقبلية لتعظيم الموارد المتاحة للمركز، ومناقشة النشاطات والبرامج المقدمة للشباب، وتم التأكيد على أهمية توفير التمويل اللازم وتحسين إدارة الموارد لضمان استدامة العمل وتنفيذ المشاريع التنموية والتدريبية بشكل فعال.

وتم التركيز أيضاً على تقييم الأداء الحالي للمركز وتحديد التحديات التي يواجهها، ومناقشة المقترحات بشأن تحسين الخدمات وتوسيع نطاق الفعاليات والبرامج لتشمل مختلف الفئات الشبابية وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

رحب وزير الشباب والرياضة بالسادة أعضاء مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية (الجزيرة ٢) بأكتوبر، مؤكداً أهمية الدور الخدمي الذي يلعبه المركز في خدمة أبناء ٦ أكتوبر، والمناطق المجاورة له، بجانب وجود جانب ربحي للمركز يستطيع منه الصرف علي الخدمات والصيانة والأنشطة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التزامه بتقديم الدعم اللازم لمركز التنمية الشبابية في الجزيرة ٢، سواء على المستوى المالي أو الفني، بهدف تعزيز قدراته وتطوير أدائه. وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الشبابية، مشدداً علي ضرورة العمل الجماعي للمجلس للخروج بأفضل النتائج والنجاحات الممكن تحقيقها من خلال دائرة واحدة في العمل.

وطالب وزير الشباب والرياضة مجلس الإدارة أن يكون المركز بمثابة منارة للمنطقة خلال الفترة القادمة بمجهودات المجلس ومزيد من التسويق الجيد له، وطالب أيضا بضرورة التعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة لإقامة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بالمركز، مع التركيز علي الصيانة الدورية اللازمة.

ومن جانبه، أعرب مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية عن شكرهم وتقديرهم للدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة، معربين عن التزامهم بتعزيز التعاون والشراكة لتحقيق أهداف التنمية الشبابية وتوفير بيئة ملائمة لتطوير مهارات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.

