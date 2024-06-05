سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر سعر الريال السعودي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-6-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.63 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.63 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.63 جنيه للشراء.

12.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.63 جنيه للشراء.

12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.63 جنيه للشراء.

12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.63 جنيه للشراء.

12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.57 جنيه للشراء.

12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.32 جنيه للشراء.

12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.57 جنيه للشراء.

12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.58 جنيه للشراء.

12.66 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار الأمريكي، بعد أن انخفض اللية الماضية إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري منذ منتصف مارس، مع ظهور علامات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مما عزز مبررات إقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض مبكر لأسعار الفائدة.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات فرص العمل الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، والتي ستوفر نظرة ثاقبة لحالة سوق العمل وقد تدفع العملة الأميركية للانخفاض.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0916 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس في جلسة التداول الآسيوية، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وانخفض 0.2 بالمئة إلى 1.0886 دولار.

وبلغ الجنيه الاسترليني ذروته منذ منتصف مارس أيضا عند 1.2818 دولار لكنه انخفض أيضا في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة.

وصعد مؤشر الدولار 0.12 بالمئة إلى 104.16 نقطة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل الليلة الماضية عند 103.99.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين تباطؤا للشهر الثاني على التوالي في نشاط الصناعات التحويلية وانخفاض غير متوقع في الإنفاق على البناء مما تسبب في انخفاض مؤشر الدولار بنحو 0.6 بالمئة.