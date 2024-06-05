الرئيس الأمريكي يصل فرنسا للمشاركة في احتفالات الذكرى ال80 لإنزال النورماندي

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إلى فرنسا للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لعملية إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية غدا الخميس، قبل أن يبدأ زيارة دولة الأولى له في فرنسا تستمر حتى 9 يونيو الجاري، حيث سيستقبله الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مطار باريس أورلي وكان في استقباله رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي غدا الخميس إلى المقبرة الأمريكية في "كوليفيل سور مير"، في نورماندي (شمال فرنسا)، حيث سيلتقي بالمحاربين القدامى، ثم سيلقي كلمة خلال مراسم الاحتفالات الرسمية على شواطئ النورماندي حيث نزل "73 ألف أمريكي" مهدوا لتحرير فرنسا وأوروبا"، كما سيوجه التحية لقدامى المحاربين الأمريكيين وعائلاتهم"، وفقا للرئاسة الأمريكية.

وأعلن الإليزيه من جانبه، أنه في وقت عادت الحرب إلى القارة بعد 80 عاما من تحرير أوروبا، سيناقش الرئيسان الفرنسي والأمريكي الدعم المستمر وطويل الأمد لأوكرانيا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "هذا التنسيق الوثيق حول الأزمات الدولية من شأنه التحضير للأحداث الدولية المقبلة، وخصوصا قمة مجموعة السبع في باري" الايطالية في منتصف يونيو و"قمة حلف شمال الاطلسي" في يوليو في واشنطن.

كما سيستقبل الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي جو بايدن يوم 8 يونيو في باريس، خلال زيارة دولة، هي الأولى له إلى فرنسا، عقب الاحتفالات بالذكرى الثمانين لعملية إنزال النورماندي، والتي ستشهد حضور عدد من القادة من بينهم الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا.