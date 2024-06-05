بنها الأهلية تناقش الخطط التنفيذية لمراكز ووحدات الجامعة

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، برئاسة الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها الحكومية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية ، والدكتور حسين المغربي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ، ومديري البرامج بجامعة بنها الأهلية، و الأستاذة سامية عبدالحميد، القائم بعمل أمين عام الجامعة.

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور جمال سوسة بالحضور من أعضاء المجلس، ثم قدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المجلس وجميع المنتسبين للجامعة التهنئة للقيادة السياسية بمناسبة تنفيذ عددًا من المشروعات التنموية الجديدة منها المنطقة الصناعية بالدلتا الجديدة ومجمع هايير الصناعي الصديق للبيئة، ومحطات رفع المياة في توشكى، وكذلك توسعات الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، معربًا عن تمنيات أسرة جامعة بنها الأهلية باستمرار ما تشهده مصر من حركة تنموية شاملة علي جميع الأصعدة.

وقدم الدكتور جمال سوسة التهنئة لجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على وطننا بالخير واليمن والبركات .

واستعرض المجلس انتظام اختبارات الفصل الدراسي الثاني بجميع كليات الجامعة كذلك مختلف أنشطة الجامعة خلال شهر مايو الماضي بجانب عرض أنشطة وحدة التحول الرقمي والحوكمة الذكية وتنفيذ فيديو توضيحي للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة لتسهيل عملية التسجيل الإلكتروني للتقديم المبكر لكليات جامعة بنها الأهلية.

وشملت أنشطة الجامعة، خلال شهر مايو، تنظيم ندوة تثقيفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن بنك المعرفة المصري وكيفية الاستفادة مما يتيحه من قواعد بيانات ومراجع متنوعة لإثراء مخرجات البحث العلمي بالجامعة ، كذلك تنظيم ندوة تثقيفية لطلاب كلية علوم الحاسب عن الأمن السيبراني وأحدث تقنيات أمن المعلومات والبيانات والتي تأتي ضمن خطة الجامعة لصقل مهارات طلابها من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والندوات التثقيفية لإعداد وتأهيل الطلاب لمرحلة ما بعد التخرج.

كما أشاد مجلس الجامعة بما حققته الطالبه ملك سيف الطالبة بكلية الهندسة لحصولها علي المركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو، وأيضا الإشادة بتحقيق فريق كلية الاقتصاد للقب بطولة خماسيات كرة القدم على مستوي الجامعة، حيث أكد المجلس على ضرورة توفير الدعم الكامل للمتفوقين رياضيًا من الطلاب في إطار اهتمام الجامعة بكافة الأنشطة الطلابية من فنية وثقافية ورياضية.

وأشار "سوسة" الي أن مراكز ووحدات الجامعة بمثابة خطوة تطبيقية داعمة لنموذج الجامعات الذكية مؤكدا حرص الجامعة علي تمتع الطلاب بكل الوسائل التعليمية والترفيهية والدراسية المبنية علي التكنولوجيا الحديثة مؤكدًا حرص الجامعة على تطبيق نظم المحاكاة وإدارة التعلم التى تركز على تطوير وتوزيع المحتوى التعليمي الأمر الذى يزيد من رغبة الطلاب في التعلم وجعل الطلاب أكثر نشاطًا وحيوية في أنشطة التعلم.