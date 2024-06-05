مدرب ليفربول يوجه رسالة لـ صلاح قبل مباراة بوركينا فاسو

وجه الهولندي جون أختربرج مدرب حراس مرمى فريق ليفربول الانجليزي السابق رسالة للاعبه السابق محمد صلاح نجم الريدز، وقائد الفراعنة، قبل مباراته أمام بوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.



ويلتقي منتخب مصر بقيادة صلاح مع نظيره بوركينا فاسو مساء غدا الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



قال جون أختربرج في تصريحات تلفزيونية: رسالتي لصلاح قبل مواجهة منتخبي مصر وبوركينا فاسو في تصفيات مونديال، افعل ما تتقنه واحرز المزيد من الاهداف يا محمد صلاح.



وعن رأيه في حالة "الشناوي و شوبير" من يحرس الاهلى، قال مدرب ليفربول السابق: هذا يعتمد على الموقف لكنه موقف صعب والاختيار سيتم من خلال رأي المدير الفنى وهو من يقرر في النهاية من سيلعب.



وتابع: يجب علينا ان ننظر بتاريخين الحارسين لكى نقرر من سيلعب، لم نقم بأي عملية كشفية لمتابعة حارس مرمى في مصر خلال عملي مع ادارة الاسكاوتنج بنادي ليفربول.



وواصل: هناك بالفعل حراس جيدين في افريقيا ويجب علينا ان نجد الافضل، هناك العديد من الحراس الجيدين في الكرة العالمية ولكن لا يوجد حارس مذهل حاليا .



وأشار إلى أن أليسون بيكر هو الحارس الافضل في العالم واذا غادر ليفربول علينا ان نبحث عن ضم حارس اخر بنفس إمكانياته وقدراته الكبيرة.

