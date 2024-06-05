البدري: حسام حسن قادر على التعامل مع محمد صلاح بشكل احترافي

أكد حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي أن الأجواء الحالية بين محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني جيدة وتدعو للتفاؤل.

وقال حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن حسام حسن قادر على التعامل مع صلاح بشكل احترافي في الفترة المقبلة ".

وتابع البدري: " مباراة بوركينا فاسو ذات أهمية كبيرة للمنتخب وانضمام عمر كمال للمنتخب مكسب كبير".

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقناة الناقلة

يستعد لخوض مواجهة مهمة ضد بوركينا فاسو، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث التصفيات.